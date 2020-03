Comment innover en tant que professionnel en cette période de confinement ?

En matière d’innovation, c’est plutôt d’actualité, il faut se repositionner, il faut trouver de nouvelles idées, relever de nouveaux défis et ne pas s’appesantir sur ce temps qui semble long et lourd de conséquences. Mais, si le meilleur était à venir, avenir ?

Fréd Colantonio est conférencier, coach business, auteur multirécidiviste et il vous aide à innover dans votre business, grandir et vous différencier.

Quand on a du temps devant soi, on peut le mettre à profit pour penser à comment rebondir dans certains domaines et on va envisager notamment envisager le domaine professionnel. comment mettre nos compétences, nos forces et nos talents à profit pour affronter certaines difficultés ? Il est des solutions, des perspectives du bon côté.

Soyez innovant, partez des faits, épinglez vos émotions, soyez inventif et résilient, opérez des ajustements, des transformations, des nouveaux champs de possibles et qui sait, le meilleur est AVENIR.

On transforme les conséquences d'un événement en positif. Ca peut aussi être un REVELATEUR , ça peut redessiner notre relation aux autres, nos perspectives professionnelles ou autres. C'est important de transformer tout cela en quelque chose qui va nous servir. On peut être différent et meilleur APRES !

L'innovation n'est pas d'office quelque chose de technologique, c'est l'art de pouvoir nous surprendre, de sortir des sentiers battus en terme de services, de prestations, d'idées, ... Innover c'est un processus non linéaire. C'est une valse, on fait des aller-retour dans toute un série de choses.

Quelle est la réalité dans laquelle je vis actuellement, on part de cela avant tout. Ensuite je nomme les émotions qui accompagnent la situation; suis-je en colère? est-ce que je me sens concerné ou pas par cette situation de crise sanitaire sur le plan professionnel? Ce qui importe c'est d'accepter les émotions qui nous traversent et de les accueillir pleinement. Elles sont révélatrices et peuvent initier le troisième temps : quelle solution puis-je apporter ? Que puis-je mettre en place face à cela?

Comment innover en tant que professionnel en cette période de confinement ? - © Tous droits réservés

" Innover à tous les coups ou presque " : c’est le titre de l’un de ses livres. Face aux défis d’aujourd’hui (écologiques, socio-économiques, d’entreprises…), l’innovation est sur toutes les lèvres. Encore faut-il lever les freins et les mythes qui l’entourent et qui tuent la culture de l’innovation. Parmi ceux-ci, comprendre qu’innover ne se fait pas tout seul. Il existe même des profils complémentaires à réunir dans une même pièce pour la stimuler. Exit le génial visionnaire touché par la grâce : l’innovation se bâtit à l’aide des créatifs, des aventuriers, des ingénieux, et même des sceptiques. Lorsqu’on l’a compris, on peut vraiment se mettre à innover, en identifiant les composantes-clés de toute démarche qui sort des sentiers battus : transgresser, tester et transmettre. Parce qu’une innovation qui reste dans un tiroir… reste dans un tiroir. Projet personnel ou défi professionnel à relever, à la question : " est-il possible d’encore aborder l’innovation sous un angle innovant ? ", la réponse est manifestement OUI.

" Rebondir sur l’échec ", c’est un autre titre de livre qu'il a écrit parce que l’échec ne sélectionne pas à qui il s’adresse, il frappe à toutes les portes.

Entreprise, école, famille : les personnes qui rebondissent tombent autant que les autres. Mais elles ont développé de meilleures facultés à absorber les chocs et à se relever. Grâce aux ingrédients de leur attitude, elles vont de l’avant, surmontent l’adversité… et réussissent souvent mieux que les autres. Qu’est-ce qui permet à certains de se remettre en selle alors que d’autres restent à terre ? Où puiser la force d’adopter une attitude constructive dans les mauvaises passes ? Comment surmonter les échecs et nous relever de nos déconvenues ?

Découvrez les clés pour mieux accepter vos ratés et apprenez comment transformer vos revers en coups gagnants.

Il y a aussi la trilogie de l’Attitude des Héros :

INSPIRATION – Votre attitude gagnante inspirée des plus Grands.

ACTION – Devenez le Héros de votre propre histoire, relevez vos défis

SIGNIFICATION – Raviver la flamme qui nous anime

