Comment grandir en confiance avec une bonne estime de soi

Loin d’être innée, l’estime de soi se construit au fil du temps. Si elle est bien développée ou non, elle peut devenir un moteur ou un frein pour les enfants et adolescents. Et les parents jouent un rôle crucial dans ce processus délicat, mais sont parfois perdus : comment influencer positivement l’estime de soi de mon enfant ? Comment répondre à ses besoins de sécurité, d’identité et d’appartenance ? Quels sont les pièges à éviter ? Quelles ressources utiliser dans les situations de séparation parentale, de parentalité toxique, de difficultés ou de harcèlement scolaire ? Dans son livre " L’estime de soi : grandir en confiance ", Nathalie Vancraeynest, coach scolaire et parentale, offre des clefs permettant aux parents d’accompagner leurs enfants dans cette étape de leur développement. Elle est l'invitée de ce podcast.

L’estime de soi, c’est quoi ?

On utilise souvent comme synonyme les termes " confiance en soi " et " estime de soi ". Et pourtant il y a une différence entre les deux, même s’ils sont liés. En effet, pour avoir une bonne estime de soi, il faut tout d’abord avoir confiance en soi. Le sentiment de confiance, c’est croire en ses capacités de réussir. L’estime de soi est liée à la conscience de sa valeur personnelle, c’est savoir reconnaître ses forces et ses limites et avoir une vision réaliste de soi-même. Elle grandit à mesure que l'enfant vit des réussites, reçoit des commentaires positifs et essaie de nouvelles choses. Avoir une bonne estime de soi, c’est apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses et s’accepter tel que l’on est. C’est aussi se sentir digne d’être aimé et se sentir assez en sécurité pour utiliser ses capacités et faire face aux défis de la vie. C’est comprendre qu’on a de la valeur, même si tout ce qu’on fait n’est pas parfait. Un enfant qui a une bonne estime de soi peut faire des choix, être à l'aise avec les autres, exprimer ses besoins, ses sentiments, ses idées et ses préférences, oser prendre des petits risques et se donner le droit à l'erreur, se faire confiance et faire confiance aux autres, se faire respecter.

La parentalité positive au service de l'estime de soi

L’estime de soi est un pilier fondamental de l’équilibre et du bien-être des adultes en devenir. Et c’est en faisant preuve d’une autorité saine, basée sur une confiance et une coopération réciproques, que les parents peuvent la valoriser. Dans L’estime de soi, Nathalie Vancraeynest s’appuie sur les principes de l’éducation positive et bienveillante pour proposer aux parents des pistes concrètes afin de soutenir leurs enfants dans leur construction et de protéger leurs besoins spécifiques.

Les 5 piliers de l'estime de soi et leur évolution

Nathalie Vancraeynest accompagne les parents pour les aider à trouver les ressources indispensables aux besoins de leurs enfants. Pour cela, elle développe les cinq piliers de l'estime de soi : Le sentiment de sécurité : le besoin de se sentir en sécurité physique et psychologique, de savoir que ses parents peuvent répondre à ses besoins.

Le sentiment d'identité : la capacité à porter un jugement constructif sur soi-même et non critique.

Le sentiment d'appartenance : le besoin d’être reconnu par les autres. La socialisation et les habiletés sociales sont très importantes à cet égard, car l’enfant se découvre en se comparant aux autres.

Le sentiment de compétence : le fait de constater ses réussites et de pouvoir s’en souvenir, la capacité à croire qu’on est capable de relever des défis, d’atteindre des objectifs.

Le sentiment de responsabilité : q uand il a de petites responsabilités, il se sent utile et fier de lui (par exemple en le laissant accomplir des petites tâches domestiques...). L'enfant commence à former très tôt une image de lui-même, et ses besoins évoluent en fonction de son âge. Pour cette raison, l'auteure fournit aux parents une palette de conseils et de gestes quotidiens adaptés à chaque étape de la vie de l'enfant, des premiers mois à la fin de l'adolescence ! Nathalie Vancraeynest va plus loin : elle s'intéresse également aux difficultés que peuvent rencontrer les enfants. Elle analyse les failles éventuelles chez les enfants dans des situations diverses, comme le harcèlement scolaire, la parentalité toxique, la séparation parentale, et replace au cœur du projet éducatif la notion fondamentale de l'estime de soi. Elle pointe également les causes de ces failles, et offre des pistes concrètes pour la (re)construire et la protéger. Un guide concret, pour un accompagnement ancré dans le réel. Tout en enrichissant sa réflexion d'exemples concrets issus de ses consultations de coach parentale, Nathalie Vancraeynest met à disposition des outils sous forme de gestes éducatifs, de jeux et d'exercices, à appliquer au quotidien pour favoriser une éducation sensée et satisfaisante. Elle permet ainsi à chaque parent de remettre l'estime de soi au cœur de leur projet éducatif au quotidien. Un ouvrage qui offre aux parents des outils efficaces pour développer l’estime de soi de leur enfant à tout âge.

Nathalie Vancraeynest

Nathalie Vancraeynest © Tous droits réservés Coach scolaire et parentale depuis près de 15 ans. Son travail est axé autour de la (re)construction de l'estime de soi des enfants et de la parentalité positive. Elle est déjà l'auteure de " Et si je croyais en mon pouvoir de séduction " (2017) avec Julie Arcoulin. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site Grandir en confiance

