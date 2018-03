Comment gérer les conflits et disputes dans le couple ?

Et si au lieu de redouter les disputes, on s’en servait pour mieux avancer dans sa relation ? Etes-vous conscient qu’une dispute n’est pas le signe qu’un couple va nécessairement mal ? Elle est même nécessaire à la construction du couple. Lorsqu’ils sont bien résolus, les conflits permettent d’avancer dans une relation. Yvon Dallaire, psychologue, explique que c’est la façon dont un couple se dispute, et non la façon dont un couple s’aime, qui influence son bonheur et sa durée.