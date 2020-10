Comment gérer les comportements difficiles chez les enfants ?

Comprendre et intervenir avec bienveillance lors de comportements difficiles chez les enfants - La... Paul Leurquin nous partage des expériences pour comprendre et intervenir avec bienveillance lors de comportements difficiles chez les enfants.

Dans ce podcast, Paul Leurquin, Instituteur primaire, directeur dans une école spécialisée de type 3, conférencier, formateur, accompagnateur familial et parental, nous partage des expériences pour comprendre et intervenir avec bienveillance lors de comportements difficiles chez les enfants.

Face aux comportements difficiles de certains enfants, il n’y a pas de recette magique ! Cependant, lorsque nous sommes confrontés à une situation problématique, nous avons le réel pouvoir de changer notre propre comportement. Paul Leurquin s’est servi à la fois de son expérience professionnelle et de son vécu d’enfant pour nous amener à comprendre les raisons de certains comportements particulièrement surprenants, difficiles, impressionnants et questionnants d’enfants " à problèmes ", généralement des enfants qui ont un vécu précoce chaotique. Certains psychopédagogues s’étonneront peut-être de simplifications et de raccourcis théoriques, mais je pense que de nombreux éducateurs, enseignants et parents d’accueil et d’adoption y trouveront matière à réflexion et surtout de nombreuses suggestions pour réagir de façon adéquate. Il souhaite que ce livre empreint de chaleur humaine et de bon sens donne à beaucoup l’envie de porter un autre regard sur les enfants difficiles qui se retrouvent dans nos classes, nos institutions et nos familles et surtout l’envie d’interagir différemment avec eux. Il n’y a pas d’enfant difficile. Il y a des comportements difficiles. DIFFICILES pour l’enfant, DIFFICILES pour son environnement.

Quand les comportements difficiles me déstabilisent... & les troubles de l’attachement

Comportements difficiles © Tous droits réservés Un témoignage et un partage d’expériences pour comprendre et intervenir avec bienveillance. Dans ce livre, Paul nous invite à nous asseoir auprès de l’enfant. Pas à pas, nous apprenons à voir, à observer et même à affûter notre regard pour intervenir avec bienveillance. Il nous amène ensuite à nous regarder nous-même : quelles sont nos réactions face à la colère, à la peur, à l’incompréhension ? Au fil des enfants et de ses expériences, il distille habilement des conseils pédagogiques à chaque page de son livre. De plus en plus d’enfants, de plus en plus jeunes, éprouvent des difficultés à gérer leurs comportements dans le groupe-classe et/ou avec les adultes à l’école. Cet ouvrage répond précisément – sous forme de témoignage – à comment recevoir cette "violence" avec compréhension et non avec réaction. C’est une clé pour rester en forme et ne pas être "mangé(e)" par les situations qui nous déstabilisent…

