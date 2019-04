Comment gérer les colères de nos enfants ?

Votre enfant est-il sincère ou capricieux ? Un caprice et une colère, ce n’est pas pareil ! Le caprice est l’expression d’une frustration. Une colère peut être la manifestation de plein de choses : une injustice, de la fatigue, la violence d’un autre enfant. Votre petit n’est pas content, il a un souci et il l’exprime physiquement. Anne-Charlotte Declercq, neuropsychologue et posturologue, donne des outils pour aider les enfants à mieux gérer et moduler leur colère.