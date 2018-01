Comment gérer les acouphènes au naturel ?

On les apparente à des bourdonnements, des bruits, des sensations auditives, provenant de l’intérieur ou de l'extérieur du corps. Quelles sont les causes des acouphènes ? Est-il possible de les prévenir et de s'en soulager naturellement ? Les thérapies comportementales et cognitives, comme l’hypnose, diminuent très sensiblement la gêne ressentie. Avez-vous testé des techniques naturelles ? parlons-en avec Marie-Pierre Preudhomme, coach et hypnothérapeute.