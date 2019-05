Comment gérer la maladie grave d'un enfant et protéger la vie de la famille au quotidien ?

La maladie grave atteint profondément et douloureusement l’enfant qui en souffre, mais aussi l’ensemble de sa famille. Comment faire face ? Qui peut apporter le soutien nécessaire ? Comment rester soudés au sein du couple parental et du système familial ? Comment gérer les moments de grande détresse et de panique face à la maladie grave de son enfant ? Abordons ces questions avec Marine Devillers de l’Association « Make a Wish », qui réalise des vœux d'enfants malades.