Comment faire le parallèle entre échec sportif et échec professionnel ? - La vie du bon côté -... Sylvie HONORE // Les employés d’une entreprise sont constamment mis sous pression pour atteindre des résultats. Cette situation s’aggrave avec le fait que la majorité des secteurs d’activités doivent se réinventer face aux progrès de l’intelligence artificielle. Les employés d’entreprise doivent donc s’entraîner comme des sportifs professionnels pour devenir plus efficaces et assertifs.

Son parcours de sportive de haut niveau lui permet d’accompagner des sportifs de haut niveau et des entrepreneurs ainsi que leurs équipes. Mental Coach chez Better Minds at Work et bien entendu, première belge dans le Top 10 du tennis mondial dans les années 90. Dominique Monami, après une carrière de joueuse de tennis professionnelle, a très vite su ce qu’elle voulait faire dans sa 2ème carrière professionnelle : COACHER !

Qu'est-ce que la résilience mentale ?

Face à une situation difficile, certaines personnes s'adaptent alors que d'autres ont tendance à craquer… Une personne résiliente est en mesure de se remettre d'une adversité en ayant recours à une force intérieure qui l'aidera à faire face au problème ou à l'événement tragique. Une personne moins résiliente se sent souvent dépassée par une situation difficile. La résilience est la capacité de suivre le courant. Elle n'élimine pas le problème, mais elle nous aide à prendre du recul, à gérer le stress et à trouver du positif malgré les circonstances fâcheuses. Les employés d’une entreprise sont constamment mis sous pression pour atteindre des résultats. Cette situation s’aggrave avec le fait que la majorité des secteurs d’activités doivent se réinventer face aux progrès de l’intelligence artificielle. Les employés d’entreprise doivent donc s’entraîner comme des sportifs professionnels pour devenir plus efficaces et assertifs. Dans un monde qui évolue rapidement, il est de plus en plus important de savoir faire preuve de résilience au travail. Les employés résilients sont mieux équipés pour réussir, s'adapter au changement et affronter des problèmes. La résilience, ou l'aptitude à surmonter les difficultés de la vie, est une compétence qui s'acquiert. Parfois on gagne, parfois on apprend

Selon les spécialistes dans ce domaine, la résilience repose principalement sur trois éléments : le désir de relever des défis, l'engagement et la maîtrise de soi. Une personne résiliente considère les difficultés comme des défis à relever. Elle tire des leçons d'un échec plutôt que de perdre confiance en soi. Si nous sommes bien dans notre peau, nous serons mieux en mesure d'affronter les problèmes. Modifions notre façon de penser et de parler. Remplaçons nos pensées négatives par des idées plus positives. Au travail, efforçons-nous de faire preuve de plus de souplesse et de plus d’ouverture à l’égard du changement. Améliorer nos relations au travail en resserrant les liens avec nos collègues, nous offre un réseau de soutien complémentaire, en plus de rendre le travail plus agréable. Ensemble, nous serons mieux équipés pour résister au stress associé à l'adversité. Nous devons aussi tirer des leçons de nos erreurs : Que pourrions-nous faire différemment la prochaine fois ? Comment cela nous aidera-t-il à devenir une personne plus forte sur le plan mental ? En nous efforçant de faire preuve de plus de souplesse et de plus d'ouverture à l'égard du changement, nous serons mieux préparés aux difficultés pouvant se présenter. En développant notre résilience, nous aurons l'occasion de modifier la perception que nous avons de nous-même, de notre milieu de travail et du monde. La résilience, ça s'apprend !

Dominique Monami

Après sa carrière de joueuse de tennis professionnelle, elle a eu envie de partager sa capacité à gérer le stress et à devélopper une grande force mentale. Coach sportif en Belgique et coach mental en tennis, elle aide des sportifs (paralympique et de haut niveau) et des directeurs à se préparer mentalement et à atteindre leur ambition. Envie de visiter son site ? Cliquez ICI !

