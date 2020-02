Comment être un(e) collègue au top ? Suivez le guide !

"C’est ça que j’aurais dû dire ! Ou bien aurais-je mieux fait de me taire… Beaucoup trop de questions envahissent l’esprit d’un employé. Peu importe le secteur d’activité, le type d’entreprise ou le lieu, les comportements tendent à se répéter en milieu professionnel. Dès lors, savoir s’adapter aux codes implicites devient une compétence fondamentale. S’enliser dans l’incompréhension peut détruire de nombreuses aspirations. C’est pourquoi il n’y a pas de temps à perdre. Comportements, cycles, enjeux… Ce livre les démystifie à travers des études réalisées par de nombreux experts en management, neurologie, psychologie et sociologie, dans l’optique de vivre chaque expérience professionnelle plus sereinement et d’interagir avec plus d’assurance". Tamara Hamza

On prend souvent tout personnellement aussi. On a chacun nos blessures, nos bagages et on aura tendance à se "défendre" en fonction de cela. N’en faites pas une affaire personnelle !

Que l’on soit " l’acharné du travail", "l’empathique", "le rêveur", "le rebelle", … Tout cela induit des comportements spécifiques et on débarque avec ce bagage au milieu de ce nouvel univers professionnel.

On a tous des aspirations différentes, notre propre vécu et nos expériences si singulières qui vont se confronter à de nouveaux codes, ceux issus de l’entreprise. Et on ne nous prépare pas à cela. Alors, comment se comporter face à ces nouveaux codes ? Chacun y contribuera déjà selon son profil.

Le pouvoir des émotions

Etre conscient du pouvoir des émotions…

Pour évoluer sainement au sein de l’entreprise il importe de se connaître, de savoir ce qui nous a construit, et ce compris nos traumatismes. L’homme est dirigé par cette émotion principale : la PEUR, elle est à la base de toutes nos décisions ! Cette même peur nous porte aussi. Il importe d’être soi sinon cela casse à un moment donné.

Le curseur bonheur…

S’attribuer des notes par rapport à nos émotions sur la journée peut vraiment aider. Dès notre arrivée au bureau on s’attribue une note de 1 à 10 quant à notre humeur. Et on le fait au fil de la journée. Ce système de notation permet aussi de rationaliser tout ça. Le cadre professionnel est un cadre de performance, on en fait de même pour les émotions. On prend du recul, on envisage une image d’ensemble selon cette évaluation plus rationnelle. On peut mieux estimer la réelle perception que l’on a de la situation, de la pertinence de notre ressenti.

De ce bilan on peut alors entrevoir des solutions et ça c’est brillant ! On estime plus justement ce qui nous influence, on enclenche un raisonnement avec une meilleure distance.

La durée moyenne des émotions :

La tristesse : 5 jours !, la gratitude : 5 heures, l’admiration : 5 heures, le soulagement : 8 heures, le stress : 3 heures. Tout est mouvement d’où l’importance du curseur de nos émotions.