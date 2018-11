Comment être plus efficace dans sa vie ?

Comment s'organiser pour gagner du temps et cesser de procrastiner ? Vous repoussez tout au lendemain : tâches ménagères, rendez-vous professionnels, repas de famille... Pas de doute, vous êtes un procrastinateur ! On a toujours un excellent prétexte pour repousser à plus tard ce qu'on n'a pas envie de faire... Nathalie Crahay vous apprend à vous en sortir. Fixez-vous des objectifs réalisables et surtout faites preuve de bienveillance envers vous-même !