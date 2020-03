Sylvie HONORE // La période n'est pas banale, nous créons aujourd'hui notre futur. Nos pensées et notre passé sont le reflet de notre présent. Nous avons le choix de vibrer haut comme de vibrer bas. Comment élever notre vibration et rester Zen ? En route pour notre « Transform-Action »

Comment élever notre vibration et rester zen ? - La vie du bon côté - 27/03/2020 Sylvie HONORE // La période n'est pas banale, nous créons aujourd'hui notre futur. Nos pensées et notre passé sont le reflet de notre présent. Nous avons le choix de vibrer haut comme de vibrer bas. Comment élever notre vibration et rester Zen ? En route pour notre « Transform-Action »

La période de confinement que nous vivons en ce moment n’est pas banale. Pour nous rassurer, beaucoup de coachs, thérapeutes bien-être, souhaitent apporter leur support, leur écoute en publiant des vidéos, par exemple, dans lesquelles ils nous expliquent comment nous pouvons transformer notre réalité par nos pensées, notre conscience, nos émotions et notre état d'être. C’est le cas de Manoelle van der Straten, Coach spécialisée en bien-être au travail, prévention du burn-out, épuisement, et… magicienne à ses heures.

Le taux vibratoire, qu'est-ce que c'est ?

Le taux vibratoire c’est l’énergie qui émane de nous. La moyenne des vibrations émises par notre corps donne le taux vibratoire d’une personne. Ce taux fluctue selon notre état physique, mental et émotionnel. Notre taux vibratoire est synonyme d’évolution et de développement personnel. Quand nous augmentons notre taux vibratoire, nous augmentons avec lui notre potentiel, nous évoluons. Pour réussir à augmenter notre taux vibratoire, et par conséquent, attirer le positif dans notre vie, un nettoyage de l’esprit s’impose. Nous devons nous libérer de nos peurs ainsi que des pulsions et colères qui nous polluent et contribuent à abaisser notre rythme vibratoire.

Débarrassons-nous de nos mauvaises habitudes : allégeons-nous et épurons-nous afin d’augmenter notre taux vibratoire en vivant la pleine conscience.

Pourquoi augmenter son taux vibratoire ?

Lorsque notre taux vibratoire est élevé, nous attirons plus facilement des situations, des circonstances et des personnes saines et bénéfiques pour nous. Ce que nous émettons nous reviens ! Il existe une infinité de raisons d’accroître son taux vibratoire que ce soit sur le plan social (pouvoir s'exprimer pleinement, sans peur du regard des autres, attirer les bonnes personnes, vivre en harmonie avec les autres,...), sur le plan physique et mental (être en bonne santé, prévenir les maladies et guérir certaines d'entre elles, notamment celles qui sont relatives à la psychologie), sur le plan émotionnel et spirituel (être heureux et en harmonie avec notre environnement, réagir positivement même dans les situations telles que nous vivons pour le moment,...). En augmentant notre taux vibratoire, nous devenons le(la) co-créateur(trice) de notre vie et non pas un(e) simple figurant(e).

Comment augmenter notre taux vibratoire ?

Nous pouvons l'augmenter de différentes façons en commençant par faire plus souvent ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer et nous procure un profond bien-être. Nos vibrations sont issues de nos pensées, paroles, croyances, émotions et comportements. Il s’agit donc de mettre tout cela en alignement afin de créer une certaine harmonie.

Quelques idées pour harmoniser notre vie et augmenter notre taux vibratoire...

Sur le plan physique et énergétique : manger en pleine conscience et sainement, pratiquer régulièrement un sport qui nous plaît, pratiquer une activité relaxante (yoga, tai-chi,...), s'hydrater tout au long de la journée en buvant de l'eau, du thé,... Sur le plan émotionnel : s'aérer, passer du temps dans la nature, sourire, voir les choses de façon positive,... Sur le plan mental : le printemps est arrivé et, en cette période de confinement profitons-en pour désencombrer notre maison, prenons soin de nous, vivons l'instant présent, fixons-nous des objectifs. En route pour notre TransformAction !

Manoelle van der Straten

Manoelle Van der Straten © https://www.facebook.com/manovds Manoelle van der Straten est coach spécialisée en bien-être au travail, en prévention du burn-out et épuisement, et magicienne à ses heures. Se donner des intentions simples pour élever notre vibration et rester zen, comment se charger de puissance… C’est ce que nous révèle en toute bienveillance Manoelle par le biais de vidéos que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook ! Consultez également le blog de Manoëlle

