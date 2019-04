Comment développer son intuition ?

L’intuition, c’est une petite voix intérieure, qui nous souffle les bons choix à faire. Elle booste l’estime de soi, provoque la chance et développe la créativité. L’intuition, c’est comme un muscle : plus elle est entraînée, plus elle est efficace. Esmeralda Bernard explique comment la développer… Détachez-vous du rationnel. Arrêtez de tout intellectualiser pour vous mettre à écouter. Écoutez vos cinq sens, votre âme d’enfant, votre environnement… Et votre corps, aussi.