Comment décorer les lieux de vie pour apaiser les personnes souffrant d’Alzheimer ?

Beaucoup vivent dans un environnement qui ne correspond plus à leurs besoins ! Anne-Sophie Droulez utilise le Feng Shui dans l’aménagement des maisons de repos et notamment des résidences pour personnes souffrant d’Alzheimer. Il est important de comprendre les besoins des pensionnaires mais aussi ceux du personnel soignant et des familles. Voyons, ce lundi dès 13h dans La Vie du Bon Côté, quelles sont ces petites touches de décoration qui peuvent rendre plus paisible le quotidien des personnes souffrant d’Alzheimer.