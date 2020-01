Comment bien reprendre l'école après les fêtes ?

20 septembre - - © Tous droits réservés

Chantal Wyseur est historienne de formation, professeur de sciences humaines pendant 30 ans, elle s'est progressivement spécialisée et orientée vers les méthodes de travail, l'aide aux élèves en difficultés et les troubles de l'apprentissage.

Elle est aujourd'hui facilitatrice Davis® pour la dyslexie et l'autisme, coach scolaire et auteure du livre : "Pour ne plus ramer à l’école" - Une méthode de travail pour les dys, les HP et les autres. Parce que si l’école a surtout été créée pour les penseurs "en mots", comme elle les appelle, il ne faut pas oublier les penseurs "en films" qui ont besoin de toucher, bouger pour apprendre.