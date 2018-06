Comment avoir le sens de la répartie et répondre du tac au tac ?

Le sens de la répartie n’est pas inné… Pour aider les adultes et les enfants à ne pas rester bouche bée quand on leur fait une remarque blessante, Geneviève Smal, a développé les jeux Takattak. Que faire quand on vous pose une question piège ? Que répondre quand on vous met mal à l’aise ? Comment avoir le sens de la répartie et éviter de se torturer pendant des heures pour trouver la réponse adéquate à une pique ? Dites-nous comment vous avez l’habitude de réagir.