Valérie Roumanoff est Hypnothérapeute et formatrice en hypnose ericksonienne et PNL. Elle a inventé, pour aider sa fille à s’endormir, des histoires spécifiques qui utilisent le langage hypnotique.

Comment aider nos enfants à s'endormir et dormir mieux durant le confinement ?

Comment aider les enfants à s'endormir et dormir mieux durant le confinement ? - © Adene Sanchez - Getty Images

C'est pour aider sa fille que Valérie à inventé ces histoires magiques, elle a découvert le pouvoir extraordinaire des mots pour que les enfants s'endorment plus facilement. Ce qui contribue à cela? C'est notamment les propos, le langage, les tournures de phrases, la ponctuation, l'intonation, le rythme... tout ce qui va faire que naturellement les choses vont se mettre en place pour que l'enfant s'endorme. Il se reconnecte aux besoins de son corps qui est, là, de s'endormir. Un enfant fatigué qui se détend s'endort alors naturellement.

Les mots choisis et les tournures de phrases sont calibrés, c'est la technique hypnotique. On peut l'apprendre, c'est à portée de tous. C'est la façon dont on va agencer les mots qui va faire que cela va provoquer cet état d'hypnose et l'aider. On peut parler de choses douces, tranquilles, de papillons, ... On utilise les mots comme: "tranquillement", "calmement", ... On crée une ambiance apaisante et propice à l'endormissement.

On crée donc toute une atmosphère, on s'installe confortablement, on prend le temps, les ponctuations permettent les pauses, on ralentit le débit, ça détend. C'est une sorte de jeu, c'est une mélodie, on rentre dans le rythme de la respiration de son enfant, on accorde notre façon de parler avec son propre rythme de respiration et ça le détend véritablement pour s'endormir, ça apaise.

D'autres douceurs pour les enfants ?

Un autre livre intéressant que Valérie nous propose également c’est : " Et si on arrêtait de crier sur nos enfants ? ", c’est – " Enfin ", penserons certains, une méthode efficace pour éduquer ses enfants sans crier ! On se retrouve parfois démuni face à nos enfants, et en voulant leur donner une éducation bienveillante et chaleureuse, on se surprend à leur hurler dessus (tous les jours ou presque).

Ce livre a pour objectif de nous donner des astuces, des solutions et techniques qui nous permettront d'éduquer nos enfants sans crier. Vous apprendrez à déjouer les crises de colère en réagissant dès les premiers signes et aussi à vous en servir pour nourrir la relation. Vous découvrirez ainsi comment exprimer vos émotions plus sereinement.

Si l'enfant présente des signes d'énervement, on le capte dès les premiers signes, on évite d'aller dans une spirale infernale, on ne le laisse pas rentrer là dedans pour éviter d'aller trop loin, on agit de suite par le détourement de l'attention. C'est un bon remède - on l'invite à penser à autre chose. C'est l'une des astuces parmi d'autres reprises dans ce livre.