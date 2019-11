Comment accueillir l'intuition de nos enfants ?

En présence de parents toxiques par exemple, l’intuition est alors floutée, brouillée et on retrouve souvent alors des enfants qui se font très peu confiance.

Avec les neurosciences, nous savons que les bébés, déjà, font des statistiques. L’intuition est définie comme un recueil d’informations mit en relation les uns avec les autres pour en tirer un lien de cause à effet et qui conduit naturellement à une pensée profonde. Une pensée qui échappe au raisonnement.

Voilà qui est dit ! C’est clair, c’est direct… Et nous le savons, la vérité sort de la bouche des enfants non ? En fait il s’agit d’un ressenti spontané, l’enfant a perçu des choses, des signes, il a une perception assez "vraie" et il la livre cash. Il ne se met pas de filtres auxquels nous recourons bien souvent. On affiche ainsi un sourire qui se veut plus poli et de bon usage plus que de sincérité, on adopte une attitude qui est tendance en telle ou telle circonstance. L’enfant capte ces signaux, il détecte,… Son intuition le guide, son ressenti est vrai – authentique, spontané… Et il le dit !

Dur dur d’être un parent…

vbc - © AntonioGuillem - Getty Images/iStockphoto

Fais pas ci, fais pas ça,… Dis pas ceci, dis pas ça… Bon, on fait souvent de notre mieux et face à l’intuition, voici quelques petits conseils du bon côté.

On est dans le registre de l’émotion quand il s’agit d’intuition et donc bien développer ce vocabulaire émotionnel à l’enfant est important. Les aider à bien reconnaître leurs émotions aussi, à les cerner, les reconnaître… Ça s’apprend si on s’ouvre à cela.

On veille alors à comprendre pourquoi cela ne va pas avec telle personne après cette affirmation "je ne l’aime pas". Mais sans aller à la justification, c’est important. Accueillir le RESSENTI de l’enfant, lui donner tous les moyens d’exprimer ses émotions c’est essentiel et enrichissant. Tout comme être à l’écoute de ce qu’il ressent est important & de s’ouvrir à ce panel d’expressions, à ces intuitions.

Adulte, on met du raisonnement et on perd du coup cette intuition, elle s’efface. C’est se couper d’un vivier si enrichissant.

Faut-il inviter l’enfant à contenir cette intuition et son expression ?

Il faut combiner… Permettre donc à l’enfant d’exprimer son émotion, son ressenti mais l’inviter à respecter certaines valeurs, le sensibiliser à "l’éducation".

Je comprends que tu puisses ne pas l’aimer mais tu peux être polie avec elle

On ne rabroue pas le ressenti, l’émotion… On l’accueille – on la laisse "Etre" mais on invite au discernement et à adopter une attitude de respect quoi qu’il en soit de notre émotion.

Intuition & Education…

On accueille positivement les émotions, on développe leurs expressions – on enrichit le vocabulaire émotionnel mais en vis-à-vis on invite à considérer aussi le respect, des valeurs d' Education.