Comment accompagner au mieux des parents qui nous ont tant donné ?

C’est un récit très personnel et intime, qui parlera néanmoins à tout le monde. Comment accompagner nos parents dans les dernières années de leur vie ? Face à Willy, son papa, terriblement diminué physiquement et tout aussi terriblement lucide, Myriam Depaux a fait le choix de l’aider jusqu’au bout, chez lui, et advienne que pourra. "Un long combat qui lacère le cœur", écrit-elle, un combat qui a duré sept ans et qu’elle raconte dans son livre "Qui va s’occuper du chat ?".