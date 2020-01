Comment aborder les sujets difficiles avec nos enfants ? Les Experts de la semaine...

Sylvie Honoré et ses invités nous proposeront ainsi un vivier d’inspirations pour parler avec nos petites têtes blondes de la sexualité, de la mort,... de tous ces sujets un peu plus touchy en toute subtilité et bienveillance.

Les experts de la semaine...

Ce lundi 20 janvier, Natacha De Locht & Laurent Carpentier vous présenteront des livres pour enfants à portée pédagogique qui expliquent le sexe féminin et le sexe masculin en mettant l’accent sur les notions de plaisir, d’intimité et de consentement mutuel. Leurs titres : " Renardo veut tout savoir sur son zizi " et " Eléphantine veut tout savoir sur sa zézette "... Le ton est donné !

Le mardi 21 janvier : selon Alexandre Bacros, sexologue clinicien et hypnothérapeute à Tournai, on peut parler de sexualité avec nos adolescents, on peut répondre simplement à leurs questions. “Nos enfants ne sont pas des anges asexués…”

Mercredi 22 janvier, c'est remplie de belles énergies qu' Olivia Auclair nous présentera sa création théâtrale : " DE L'AUTRE COTE "… Et si la Mort n'était pas si méchante que ça ? Un spectacle inter-générationnel qui aborde la mort racontée avec tendresse, humour et poésie.

Le jeudi 23 janvier on parlera argent, ce sujet encore tabou ! C'est Christian Junod, Conseiller financier et qui travaille depuis 23 ans pour une grande banque internationale qui mettra en lumière cette perception que l'on a de l'argent et que l'on transmet à nos enfants... Comment leur en parler?