Choisir une fin de vie digne et sans souffrance

Une fin de vie choisie. Mourir dans la dignité, sans souffrir. Ne s’agit-il pas là du souhait de la plupart d’entre nous ? La médecine actuelle permet, dans la plupart des cas, de respecter ce vœu. Le médecin généraliste, Yves de Locht, est l’invité de ce podcast.

L’euthanasie, un sujet de moins en moins tabou en Belgique mais qui reste très difficile à aborder

Je considère l'euthanasie comme un dernier soin pour apaiser les souffrances d’un patient. Yves de Locht

La médecine actuelle permet, dans la plupart des cas, de respecter le souhait de mourir sans souffrance et dignement. Il n’en va malheureusement pas de même de toutes les législations. Selon le pays dans lequel chacun est installé, il sera possible, ou non, d’envisager différentes trajectoires lorsque la fin approche, lorsque la souffrance ne peut plus être correctement apaisée. L’euthanasie a été dépénalisée en Belgique le 28 mai 2002.

La façon dont la fin de vie se passe permet d’atténuer ou d’aggraver le processus du deuil

Les circonstances dans lesquelles la mort survient peuvent apaiser ou, au contraire, aggraver le traumatisme de l’agonie et elles sont déterminantes pour le deuil. En effet, la possibilité d’accompagner des proches dans de bonnes conditions est cruciale et, a contrario, dévastatrice lorsque les derniers temps de la vie ne peuvent être vécus dans l’empathie et la dignité. Euthanasie : l’importance du rituel du passage à une autre vie Un décès par une euthanasie se prépare et demande un dialogue entre le médecin et celui qui va nous quitter mais également avec sa famille. Le décès sera mieux vécu et le rituel pourra se faire convenablement. Pour les Belges, plus de 60 % des euthanasies se font à domicile.

Livre : Maintenant qu'ils ne sont plus là

Ker éditions © Tous droits réservés Les circonstances dans lesquelles la mort survient peuvent apaiser ou, au contraire, aggraver le traumatisme de l’agonie. Elles sont déterminantes pour le deuil. Ce livre recèle de nombreux témoignages qui illustrent à quel point la possibilité d’accompagner des proches dans de bonnes conditions est cruciale et, a contrario, dévastatrice lorsque les derniers temps de la vie ne peuvent être vécus dans l’empathie et la dignité.

