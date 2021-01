Choisir les bons mots pour rediriger sa vie

Dans ce troisième volume, elle se tourne vers " le tout petit, le moins beau, celui que l’on écrase sans faire attention et qui cependant a de la grandeur ", l’escargot. Le courage qui donc peut se traduire par le fait de " prendre en considération ce qui est petit, retrouver la considération de ce que l’on néglige. " L’escargot, c’est aussi la métaphore de ce temps long que nous avons perdu et que cette période de confinement nous a fait retrouver : la reconfiguration de la temporalité.

Le Panache de l'escargot , paru aux éditons Racines, est le troisième volume de philosophie vagabonde de Pascale Seys . Difficile à définir tant il est un mélange de réflexions, d'anecdotes et de conseils réconfortants sur la société, son passé, son présent et son futur .

Toutes ces interrogations philosophiques profondes, Pascale Seys les détourne aux travers de textes où des homards croisent des escargots et où la philosophie n'est jamais obscure ou rébarbative mais ô combien concrète et divertissante.

Que faire de sa vie, quel sens donner à ses excitations et encombrements du quotidien ? Comment ne pas se perdre ? Que veut dire être soi-même ? Que signifie " ubuntu " ? A quoi sert d'être gentil ? Comment traverser subjectivement l’expérience de la perte ? Qu'est-ce qu'habiter, sa maison, son corps, le monde, ses relations ? Comment reconnaître un hypocrite ? Pourquoi lire est une activité essentielle ? Comment faire face à l'imprévisible ? etc.

" C'est ce voyage-là, exactement, que cette diablesse de la philosophie nous fait faire, nous menant à nous et aux autres sous couvert de papillons, de homards, de scorpions et de grenouilles, étrangement et délicieusement accouplés à Dostoïevski, Platon, Socrate ou Thoreau, savoureusement pimentés par Tarantino, Brian De Palma, David Hockney ou Louise Bourgeois, le tout savamment enrobé de protoxyde d'azote." Préface signée par Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef du journal Le Soir.

Pour faire trembler les certitudes, rien de tel que l’amour des textes et des récits. Et d’ailleurs, l’origine latine du mot " livre " se dit liber, qui veut dire " libre "

Lire ouvre et déplie le monde, le livre que l’on ouvre est l’envers de l’enfer : les livres observent, nous observent, regardent, nuancent et interprètent le monde.

Pascale Seys © Tous droits réservés

Docteur en philosophie, Pascale Seys partage son temps entre l’enseignement et la radio où elle produit et présente des émissions consacrées à la vie des idées. Elle est professeur de philosophie générale, d’esthétique et de théorie des médias au Conservatoire royal de Bruxelles, à l’école des arts visuels Saint-Luc à Bruxelles et à la Faculté d’architecture de l’UCLouvain. Elle écrit une rubrique dans le webzine féministe Axelle. Elle fait de la philo sur Musiq3 chaque semaine. Elle a écrit Et vous, qu’en pensez-vous ? et Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant chez Racine, ainsi que La poésie comme mode d’emploi du monde aux Midis de la poésie.