Célébrons les 50 ans de la Ligue Cardiologique belge !

Saviez-vous que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en Belgique ? Hormis l'hérédité, le sexe et l'âge, il est possible d’agir sur de nombreux facteurs de risque cardio-vasculaire : le tabac, l'hypertension artérielle, le diabète, l'excès de cholestérol, l'obésité et le surpoids, la sédentarité, l'alcool. Le docteur Freddy Van de Casseye rappelle que les facteurs de risque ne s'additionnent pas, ils se potentialisent, c’est-à-dire qu’ils s'aggravent l'un l'autre.