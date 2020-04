Capitalisez dans vos ressources intérieures pour une relation à l'argent plus zen !

Capitaliser nos ressources intérieures en ce confinement

Transcender sa relation avec l'argent en capitalisant dans nos ressources intérieures - © hh5800 - Getty Images

Notre relation à l’argent

Le confinement c’est l’occasion de réfléchir aux relations que l’on entretient avec l’argent.

Que nous en soyons conscients ou pas, nous avons tous une relation à l’argent et cette dernière influence bien plus nos vies que nous ne l’imaginons. C’est pourquoi, cela a du sens de s’en occuper afin que l’argent soit au service de nos projets de vie tant privés que professionnels plutôt qu’une source de stress ou de conflit, un blocage ou un frein pour ne citer que quelques exemples.

La problématique de tout sujet tabou, comme l’argent, est que moins on en parle, plus cela prend de la place dans nos vies.

Le côté "Insecure" du confinement et de la crise sanitaire.

La notion d’incertitude fait partie intégrante de la vie mais ici, en cette période de crise elle se révèle avec beaucoup de forces. On s’interroge sur notre devenir sur le "comment notre vie va-t-elle se révéler que ce soit au niveau professionnel, financier,…", on est vraiment dans "l’insecure".

Comment se rassurer du bon côté ?

Retrouvez votre sérénité face à vos finances

C’est important de dissocier ma zone d’influence de la zone de non-influence. Il y a des choses dont je n’ai pas la maîtrise. On peut cependant s’occuper de notre propre état intérieur et de ne pas se laisser happer par les peurs. Ce ne sont pas de bons moteurs positifs. On s’interroge alors sue le "comment puis-je rester sur l’instant présent sans paniquer par rapport au futur". Il importe de rester dans une bonne énergie pour aborder au mieux les choses. L’équilibre moral, mental, physique, tout est important.

Vais-je devoir changer de boulot, de trajectoire ? Puis-je déjà le concevoir ? Et, comment rebondir ?

C’est un bon moment pour se poser toutes ces questions – que pourrais-je mettre en place à l’avenir ou là, déjà maintenant, pour être prêt le jour J ? En fait, on prépare cela comme un sportif le ferait pour une compétition à venir. Je me prépare donc du mieux que je peux pour être en bonne condition physique, morale et mentale pour rebondir lorsque le moment sera opportun.

Tirer un bilan sur ce qu’on est entrain de vivre est-ce important ?

Avant on économisait pour se rassurer, comme si on avait besoin d’une béquille pour se tenir droit dans nos baskets. C’est un piège en soi parce que la véritable raison derrière cela c’est que l’on ne se fait pas assez confiance, on ne croit pas en notre résilience, en nos capacités à rebondir et on cherche donc des solutions à l’extérieur.

Aujourd’hui, il importe prioritairement de reconstruire les fondations intérieures. Avoir confiance en nos ressources personnelles et puiser dans les éléments extérieurs pour aller de l’avant.

Nos fondations personnelles sont essentielles, c’est le germe de notre prospérité.