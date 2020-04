C'est quoi le bonheur pour vous ? Julien Peron nous offre l'accès gratuit au film durant le confinement

Sylvie HONORE // Prendre la Vie du Bon Côté chez soi, c’est aussi se poser la question : C’est quoi le bonheur pour Moi ? Histoire de remettre en place et au goût du jour des valeurs et des centres d’intérêt différents…

C'est quoi le bonheur pour vous ? - La vie du bon côté - 07/04/2020 Sylvie HONORE // Prendre la Vie du Bon Côté chez soi, c’est aussi se poser la question : C’est quoi le bonheur pour Moi ? Histoire de remettre en place et au goût du jour des valeurs et des centres d’intérêt différents…

Nos valeurs, nos centres d’intérêt C'est quoi le bonheur pour vous ? - © mikroman6 - Getty Images "C’est quoi le bonheur pour vous ?" Julien Perron est le Fondateur du Festival pour l’école de la Vie. Avec son film : "C’est quoi le bonheur pour vous", son objectif était de montrer la beauté de notre planète à travers les messages de personnes issues de tous les secteurs confondus. Près de 1500 personnes ont été interviewées à travers 25 pays. Et, nombreuses sont celles qui furent pratiquement incapables de dire ce qu’est le bonheur pour elles. Le film a alors participé à des déclics. Prendre la Vie du Bon Côté chez soi, c’est aussi se poser la question : C’est quoi le bonheur pour Moi ? C’est mettre au goût du jour des valeurs et des centres d’intérêt différents. Le temps passé chez soi, même s’il est contraint, permet de se recentrer, de s’interroger sur ses priorités et sur ce qui est vraiment essentiel pour s’épanouir pleinement.

C'est quoi le bonheur pour vous ? - © mikroman6 - Getty Images Se poser LA question : c’est quoi le bonheur pour moi ? Le film est en accès gratuit pour tout le monde, au vu de cette période de confinement, période de toutes les remises en question. L’idée de départ était de le mettre à disposition durant 48 heures. En raison de l’engouement, Julien Peron maintient cet accès ouvert et c’est cadeau pour apporter un peu de positif en nos foyers. 580.000 personnes ont déjà vu le film. Une contagion positive qui se propage. L’objectif étant de déterminer ce qu’est le bonheur pour chacun de nous, et de montrer la beauté de notre planète à travers les messages de personnes issues de tous les secteurs confondus. Ça a démarré au Canada. Julien Peron a ensuite interviewé près de 1500 personnes à travers 25 pays dont des personnalités comme : Florence Servan-Schreiber, Armelle Six, le professeur Henri Joyeux, Jonathan Lehman, Thomas d’Asembourg, Sophie Rabhi, Alexandre Jolien, Ilios Kotsou, Marion Kaplan, Etienne Chouard, Florence Servan, Isabelle Pelloux sont quelques-unes des personnes qui interviennent dans le film. Le résultat a dépassé les attentes : des centaines de salles de cinéma ont projeté le film. Il a été vu par 1 million de personnes. "Trois personnes sur quatre ne savent pas définir ce qu’est le bonheur pour elles, c’est interpellant". Ce questionnement a éveillé bien des personnes à se centrer sur cette interpellation existentielle pour chacun de nous. N’importe qui peut diffuser le film libéré de ses droits d’auteur pour organiser des projections dans une école, une entreprise, un hôpital, une commune,… C’est une thématique qui va perdurer, c’est magique. Ce fut 1500 personnes interviewées à travers le monde et qui ont chacune leur définition du bonheur. C’est si singulier et subjectif mais la question est universelle ! "Ça fait du bien de voir le bien que ce film peut faire. Ça apporte une petite bulle d’oxygène - On se pose les bonnes questions. Le confinement nous offre cette pause et invite à cette belle réflexion". Julien Peron A transmettre et à diffuser sans modération.

Le film mis à disposition durant le confinement, c’est cadeau ! C'est quoi le bonheur pour vous? - © Tous droits réservés La pandémie de coronavirus a plongé le monde dans une crise sanitaire inédite particulièrement anxiogène. Alors que le cap des 40.000 personnes infectées a été franchi en France, les mesures de confinement prises par le gouvernement devraient durer au moins jusqu’au 15 avril, et probablement davantage. Pourtant, cette période difficile peut aussi être une opportunité. Le temps passé chez soi, même s’il est contraint, permet de se recentrer, de s’interroger sur ses priorités et sur ce qui est vraiment essentiel pour s’épanouir pleinement. Et si ce dont nous avons tous besoin pour être heureux était à notre portée, facilement accessible ? Pour partager des clés simples et pratiques, ainsi que par solidarité avec toutes les personnes isolées, Julien Peron a pris la décision d’offrir gratuitement pendant toute la durée du confinement le film culte “C’est quoi le bonheur pour vous ?”. Durant 1h20, 44 experts (scientifiques, philosophes, écrivains, coachs, psychothérapeutes…) et citoyens des quatre coins du globe partagent leur vision du bonheur. Ces pépites sont autant de précieuses sources d’inspiration, particulièrement bénéfiques dans le contexte actuel. Parce que chacun(e) est à la recherche de solutions pour retrouver le sourire, un véritable buzz est en train de se créer autour du film “C’est quoi le bonheur pour vous ?”, offert gratuitement pendant toute la durée du confinement. Sorti en 2017, “C’est quoi le bonheur pour vous ?” a déjà touché plus de 1 million de spectateurs. Mis en ligne sur YouTube depuis le 20 mars dernier, à l’occasion de la Journée mondiale du Bonheur, il a été visionné par 500.000 personnes en 7 jours à peine et plus de 1000 personnes ont déjà laissé des commentaires enthousiastes. C’est quoi le bonheur pour vous est un documentaire d’utilité publique, il a pour vocation à être diffusé partout en France et à l’étranger. Recherche universelle depuis des millénaires, l’homme n’a cessé de se questionner. Philosophes, écrivains, scientifiques, maîtres spirituels, chercheurs en tout genre s’attardent à comprendre la mécanique du bonheur. Et si le bonheur cela s’apprenait ? Et si tout partait de notre éducation ?

La bande-annonce “C’est quoi le bonheur pour vous ?” – disponible gratuitement durant le confinement.

Julien Peron – Le Festival pour l' Ecole de la Vie C'est quoi le bonheur pour vous? - © Tous droits réservés Julien Perron est le Fondateur du Festival pour l’école de la Vie qui réunit à Montpellier depuis 5 ans, entre 10 et 15.000 personnes concernées par les questions d’éducation. Réalisateur de deux documentaires : " C’est quoi le Bonheur pour vous" et " L’école de la Vie, une génération pour tout changer". "C’est quoi le bonheur pour vous ?" L’objectif était de montrer la beauté de notre planète à travers les messages de personnes issues de tous les secteurs confondus. J’ai interviewé près de 1500 personnes à travers 25 pays. Complément d’infos sur le film " C’est quoi le bonheur pour vous ? " Un véritable buzz positif qui enflamme la toile Il compte déjà : Plus d’1 million de spectateurs, 585.000 visionnages sur YouTube, 1000 commentaires sur YouTube, une note de 4,1/5 sur Allociné, plus de 7000 partages et 1000 commentaires sur Facebook, plusieurs centaines de partages et commentaires sur LinkedIn et d’autres réseaux sociaux (autres comptes Instagram, Facebook, LinkedIn…). Le film accessible gratuitement durant toute la durée du confinement – C’est par ici, en un clic. Neobienetre.fr– je découvre Le lien de la chaîne Youtube - pour accéder gratuitement au film.

Tous les jours, prenez la vie du bon côté temporary-20200406120322 - © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre iPhone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d’experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.