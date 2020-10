Burn-out : comment vivre ce bouleversement quand on estime que "ça ne nous arrivera jamais" ?

Comprendre le burn-out de l’intérieur, le décrypter,l’apprivoiser et s’en prémunir. Sylvie Honoré discute avec Vanessa Mangon, auteure du livre "Quand travail ne rime plus avec santé"

Quand le travail ne rime plus avec santé - La vie du bon côté - 16/10/2020 Comprendre le burn-out de l’intérieur, le décrypter,l’apprivoiser et s’en prémunir. Sylvie Honoré discute avec Vanessa Mangon, auteure du livre "Quand travail ne rime plus avec santé"

Vanessa Mangon, auteure du livre "Quand travail ne rime plus avec santé", a été victime d'un burn-out sévère en 2005. Elle fournit des pistes de réflexion et d'action contre le phénomène issues de son expérience personnelle. Elle est l'invitée de Sylvie Honoré dans ce podcast.

On le considère comme LE mal professionnel de notre siècle. Et pour cause : de nombreuses études mettent en évidence la réalité inquiétante du stress au travail. En effet, les cas de burn-out, sont en progression constante. Peu considéré et peu pris au sérieux pendant longtemps, on sait aujourd'hui qu'il a un coût important pour les entreprises et la société, un suivi médical est d'ailleurs nécessaire pour en sortir. Le burn-out est désormais reconnu comme maladie professionnelle.

Quels sont les symptômes du burn-out ?

Les symptômes sont très difficiles à déceler : perte d’appétit, douleurs chroniques. Cela peut ressembler à une dépression mais, le plus souvent, les malades eux-mêmes ne reconnaissent pas être dans une situation difficile. Ils se disent souvent que c’est " juste un petit coup de fatigue, un mauvais moment à passer, une ambiance un peu difficile au bureau… ", pour minimiser la situation. Une fois le burn-out identifié, il demande une exigence permanente, et ce pendant parfois des mois, pour espérer remonter la pente. Pour les malades, c’est bien souvent l’épreuve de leur vie, les secouant jusque dans les fondements de leur existence. Pour les accompagnants, c’est une traversée longue et difficile, sans aucune idée de vers où le bateau se dirige…

Comment reconnaître le burn-out ?

Le burn-out implique une perte de plaisir souvent liée au travail. On peut être capable de rire et sourire quand on est en burn-out et qu'on enlève la cause du stress. Le burn-out se caractérise par : un épuisement physique (fatigue extrême, douleurs multiples, etc.)

(fatigue extrême, douleurs multiples, etc.) un épuisement intellectuel (troubles de la concentration, de la mémoire, difficultés dans la prise des décisions, etc.)

(troubles de la concentration, de la mémoire, difficultés dans la prise des décisions, etc.) un épuisement émotionnel (crises de larmes, colère, désespoir, etc.) avec, en outre, l’impossibilité de récupérer

(crises de larmes, colère, désespoir, etc.) avec, en outre, l’impossibilité de récupérer un épuisement de l’empathie et l'apparition de cynisme, de froideur dans les relations humaines et professionnelles (perte de patience, comportement agressif, tensions, etc.)

et l'apparition de cynisme, de froideur dans les relations humaines et professionnelles (perte de patience, comportement agressif, tensions, etc.) un désintérêt pour la profession dans les conditions où elle est exercée.

Comprendre le burn-out de l’intérieur, le décrypter, l’apprivoiser et s’en prémunir.

Qui est Vanessa Mangon ?

Vanessa Mangon est née en 1971 et est Ingénieur Commercial de formation. Elle a commencé sa carrière dans l'audit financier et est devenue Financial Manager. Elle a poursuivi sa carrière après la naissance de ses deux filles en 1999 et 2001. En 2005, elle a été victime d'un burn-out sévère, qui l'a écartée totalement de la sphère professionnelle pendant deux ans et qui a laissé des séquelles importantes.

Elle n'a, depuis, cessé de cheminer pour tenter de vaincre et de déjouer ce phénomène.

Quand travail ne rime plus avec santé, comment lutter ? de Vanessa Mangon

Livre, Quand le travail ne rime plus avec santé © Tous droits réservés Basculer de manière insidieuse dans le burn-out ne requiert pas un "profil-type", contrairement à ce que l’on pourrait croire, contrairement aux a priori qui nous habitent. Comment vit-on ce bouleversement quand on estime que le burn-out " ça ne nous arrivera jamais " ? Comment se sort-on d’un tel état ? Et comment s’en prémunir ou éviter de rechuter ? Ancienne manager dans la finance, victime du burn-out, Vanessa le raconte de l’intérieur et propose, après analyse de son état, du stress provoqué, des déséquilibres et difficultés rencontrés, des pistes de réflexion et de prévention. Ce témoignage est celui d’une expérience négative et d’un cheminement personnel. Sans proposer de méthode, de recette toute faite, il invite à la réflexion personnelle.

