"Au lieu de nous séparer, nous avons construit à deux la charpente de notre amour" - Le livre...

"Au lieu de nous séparer, nous avons construit à deux la charpente de notre amour" - La vie du... Salomon Nasielski parcourt son livre avec nous : "Au lieu de nous séparer, nous avons construit à deux la charpente de notre amour". Psychologue, psychothérapeute et formateur de psychothérapeutes, il donne ici les clés de la construction la plus difficile au monde : celle d’une "équipe couple" ! Il analyse les pièges auxquels sont soumis tous les couples, il donne des "contrepoisons", des antidotes et nous parle de "réunions de chantier" à faire le plus souvent possible… Et c'est avec beaucoup d‘humour qu'il évoque tous ces couples qu’il a "réparés" en tant que psychothérapeute de couples.