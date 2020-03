Attention aux mots que l'on emploie en cette période de confinement

Salvatore Rindone est coach, conférencier, animateur d'atelier dans le domaine du mieux-être, thérapeute et formateur certifié à la Méthode Enelph et au Reiki Usui. Dans ce podcast, il attire notre attention sur la magie des mots, le pouvoir créateur de ceux-ci surtout dans cette période de pandémie à laquelle nous sommes confrontés qui provoque de l'anxiété, du stress, de la peur et diminue notre système immunitaire. Il nous fait prendre conscience du pouvoir des mots que l’on emploie, nous y sensibilise afin de nous aider à traverser au mieux cette période anxiogène et mettre de la magie positive dans nos vies, en soignant nos mots, nos pensées et notre énergie créatrice.

Le pouvoir des mots que l'on emploie

Mots positifs © Tous droits réservés Le pouvoir des mots peut influencer nos esprits. Notre degré de bonheur ou de réussite dépend des mots que l’on se dit. Par exemple les mots positifs comme : " joie, enthousiasme, gratitude, confiance,… " ont tous une connotation positive. Les mots peuvent nous influencer vers le bien ou vers le moins bien. Il est donc important de bien choisir nos mots et d’en connaître le sens profond car ils ont un réel pouvoir. Les mots nous dictent la voie à suivre, nous encouragent ou nous rabaissent. En employant des mots positifs, nous contribuons à notre bien-être et au bien-être des autres. Il y a les mots qui élèvent, qui éduquent, qui nourrissent et qui fortifient, et il y a les mots qui abattent et qui abaissent. Les mots sont des symboles qui activent des boutons poussoirs en nous, selon notre sensibilité émotionnelle. Différent mots peuvent éveiller différents maux. Melki Rich

La magie des mots

Les mots positifs, symboles des idées énergies positives dégagent des forces positives que nous appelons pensées positives. Les pensées positives entraînent toujours des actions positives sources de joie, et de bien-être. Par contre, les mots négatifs, supports des idées négatives, transportent des énergies négatives appelées pensées négatives. Toutes les pensées négatives sont causes de mal-être. Nous récoltons toujours ce que nous semons de bon ou de mauvais en nous à travers nos pensées. Nous devenons ce que nous prononçons de positif ou de négatif. Nous subissons toujours les effets et conséquences de nos propres choix en pensées et paroles.

Chacun son choix au marché des mots

Nous sommes, à tout moment, totalement libre de choisir les mots que nous voulons prononcer activant du même coup leurs énergies créatrices respectives et entièrement libres de choisir à chaque instant le positif plutôt que le négatif, le bien plutôt que le mal...

Salvatore Rindone

Salvatore Rindone © http://www.espace-arcenciel.com/salvatore-rindone C'est vers l'âge de 14 ans, en pleine adolescence, que Salvatore voit sa vie bouleversée par la maladie de sa mère. Ce contexte familial est le terrain qui va faire germer très tôt en lui la conscience de l'importance d'une bonne santé et d'une vie harmonieuse. Aujourd'hui, après plus de 20 ans d'un cheminement intérieur tourné vers l'épanouissement et le mieux-être, il se propose de partager le fruit de ses expériences avec simplicité et authenticité. Pour se faire, il propose désormais des conférences, des ateliers et séminaires, et des séances individuelles en relation d'aide. Ses aptitudes pédagogiques naturelles sont des outils précieux qui lui permettent de transmettre ses connaissances dans le domaine relationnel d'une façon naturelle et efficace. S'y ajoutent également de nombreux acquis sur les plans énergétiques et spirituels, qui font des ses approches des outils très complets et réellement aidants. Thérapeute et formateur certifié à la Méthode Enelph et au Reiki Usui, il continue encore à apprendre et à s'informer, il suit régulièrement des nouvelles formations. Suivez Salvatore Rindone sur le site de l'Espace Arc-en-ciel et retrouvez sa vidéo sur Facebook : " CORONAVIRUS : l’importance de la vibration des MOTS..."

