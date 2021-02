Apprenez à écouter votre petite voix intérieure

On ne peut vivre sans lui parce qu’il fait partie intégrante de nous. Et pourtant, on a parfois du mal à le définir ou à le comprendre. Qui ? Moi, pardi ! Vous savez, notre monde intérieur. Notre ami et notre ennemi. Un podcast riche en réflexions avec Philippe Presles, auteur du livre "Moi, apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi".

Moi, mais encore?

"Le Moi, c'est celui avec qui nous parlons dans notre tête ; nous nous identifions facilement à lui. Le monde intérieur, c'est celui dans lequel nous nous projetons en imagination ou en rêve ; il est potentiellement très riche. Le soi, c'est celui que nous ne percevons pas en nous, mais qui peut agir pour nous, comme lorsque nous marchons, pédalons, conduisons, etc. ; pendant ce temps notre moi peut se raconter une histoire dans notre monde intérieur".

Le film de notre vie se passe pour l'essentiel dans notre monde intérieur

Afin de nous aider à enrichir notre vie, il peut être utile de mieux cerner les potentiels insoupçonnés de notre Moi. Mais comment y parvenir? Où sont les clés? Ces questions, Philippe Presles les abordes dans son ouvrage. Le psychothérapeute propose des clés. Il s’appuie sur la psychologie du développement, les neurosciences et de nombreux exemples, y compris personnels. "Nous pouvons ainsi vivre et revivre une scène via notre imagination. Tout est réinterprété. C'est aussi de la sorte que nous pouvons être malheureux quand tout va bien et heureux quand tout va mal. Notre réalité devient celle de notre monde intérieur. En tant que psychothérapeute, je suis à l'écoute des perturbations du monde intérieur de mes patients, quand il leur apporte leur lot de souffrances. Cela me questionne chaque fois. Comment pouvons-nous souffrir autant et être si riches intérieurement ?".

Moi, mon meilleur Ami

C'est un fait. Nous ne savons pas ce qui nous rend heureux. Le bonheur est un plaisir considéré comme heureux, s'il est effectivement interprété comme heureux par la conscience.

Comment enrichir notre Moi ?

La question est complexe. Et bien sûr, la réponse dépend de chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Il n'empêche. Si l'on veut que notre Moi puisse tenir les bons rôles dans des films qui nous plaisent, certains mécanismes sont préférables. Se nourrir de "beau". Faire le choix du bonheur. Savoir dire merci aux autres et à la vie. Ne pas se comparer aux autres. En un mot, être optimiste.

Moi, mon pire ennemi

Comment est-ce possible? Comment se peut-il que nous nous sabotions, que nous nous faisions du mal? "Notre conscience peut amplifier toutes les douleurs en les transformant en souffrances. Nous sommes capables de tout stimuler, de tout aggraver", précise Philippe Presles. D'où l'importance de se connaître pour ne pas tomber dans ces pièges évitables.

© Philippe Presles Philippe Presles est un médecin, psychothérapeute et essayiste français. Ethicien et psychothérapeute en thérapie comportementale cognitive, il a développé la théorie du saut de la conscience selon laquelle les enfants accèdent à la conscience supérieure de l’humanité aux alentours de 5 ans, ce saut étant repérable à six signes caractéristiques. Il vient de publier "Moi, Apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi".

