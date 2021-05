Apprendre la sagesse grâce à l'humour et l'espièglerie des histoires de Mulla Nasredin

Comment changer de regard ? Nous libérer de nos fabrications mentales ? Comment être authentique ? Agir de façon juste ? " Les folles histoires du sage Nasredin " nous enseigne qu'être sage n'est pas une corvée, cela peut se faire dans la joie. Notre invité : Ilios Kotsou, docteur en psychologie, présente son ouvrage co-écrit avec Matthieu Ricard.

On a souvent une image grave de la sagesse, comme si elle supposait que l’on soit très sérieux, ou très vieux, ou barbu, ou chauve. Les aventures de Nasredin nous invitent à changer notre regard sur le monde, à rire de nous-mêmes et de nos certitudes. Le psychiatre Milton Erickson soignait ses patients en leur racontant des histoires. Cela m'a beaucoup marqué et inspiré. Matthieu et moi avons une passion commune pour ce personnage que l'on dit sage... ou fou." Ilios Ces folles histoires du sage Nasredin, Matthieu Ricard les connaît depuis qu'il est enfant. Matthieu Ricard, moine bouddhiste, et Ilios Kotsou, chercheur en psychologie, ont eu envie de transmettre à leur manière ce qu’ils en ont retenu, dans un livre plein d’humour et de sagesse. Dans toutes les cultures, les hommes se sont nourrit de fables, de contes pour se divertir. Ces histoires nous construisent car elles proposent des clefs pour comprendre et transformer le monde et nous conduire sur la voie de la sagesse.

Nasredin a-t-il réellement existé ?

Il aurait vécu au XIIIe siècle en Anatolie. Ses aventures, malicieuses, absurdes, imprévisibles, font partie d’un patrimoine culturel qui s’étend de l’Albanie à l’Afghanistan, du Maroc en Inde. Les histoires de Nasredin, parfois simple d’esprit, parfois grand sage, transmettent une sagesse " imprévisible, irrévérencieuse, espiègle, mais aussi paradoxale, profonde et subtile ", écrivent les auteurs. Ce personnage impertinent nous fait rire de lui-même, mais aussi de nous-mêmes et de nos certitudes, il déconstruit le conformisme, il dénonce les abus de pouvoir et le manque de considération d’autrui. Il remet en question les conventions. Nous retenons tous quelque chose de cette sagesse hors norme car les auteurs ne nous laissent pas seuls avec les aventures de Nasredin et ses histoires décalées, ils partagent leurs réflexions et nous invitent ainsi à nous voir avec lucidité et à nous affranchir du regard des autres, à nous libérer de la peur du jugement, à rester authentique, à agir avec justesse. Ces histoires nous aident à nous distancier des fabrications mentales qui paralysent et font souffrir à l’avance de difficultés projetées. Nasredin " montre, souvent par l’absurde, à quel point ces illusions peuvent influencer notre vie ", il rappelle " que nos pensées ne sont que des pensées, nos croyances uniquement des croyances ".

Changer de perspectives est la voie pour sortir des situations compliquées, des impasses et nous ouvrir à un nombre infini de possibilités.

Les folles histoires du sage Nasredin, croquis de Gabs © Tous droits réservés "Un jour, Mulla Nasredin entre dans la grand-rue du village en chevauchant son âne le corps tourné vers l’arrière de l’animal. À la vue de ce spectacle insolite, les passants se mettent à rire, les enfants le suivent et quelqu’un finit par lui demander : - Mais enfin, Nasredin, ne vois-tu pas que tu montes ton âne à l’envers ? Nasredin le dévisage et répond placidement : - Comment peux-tu savoir si c’est moi ou si c’est l’âne qui est à l’envers ? " Assis à l’envers sur son âne, Nasredin invite à changer notre regard sur le monde, que nous voyons " tel que les filtres de notre passé, de notre culture, de nos expériences et de nos croyances nous le font percevoir ". Ses mots sont simples, mais ils permettent d’explorer de nouveaux horizons.

Les folles histoires du sage Nasredin, 100 contes de sagesse par Matthieu Ricard et Ilios Kotsou

Les folles histoires du sage Nasredin, Ilios Kotsou et Matthieu Ricard © Tous droits réservés Au XIIIème siècle, un personnage légendaire pose son regard de sage (ou de fou) sur nos comportements, nos imperfections. Ainsi naissent les histoires de Nasredin qui, depuis, ont voyagé à travers le monde et le temps, de la Turquie à la Mongolie, en passant par l’Inde ou l’Iran. Ilios Kotsou et Matthieu Ricard dévoilent ici leurs récits préférés afin de nous guider au quotidien. Car ces histoires pleines d’humour invitent à la réflexion : Nasredin n’a pas peur de balayer les faux-semblants, de critiquer le pouvoir et de mettre en scène ses nombreuses faiblesses. Derrière le rire, la lucidité conduit au discernement et à la liberté intérieure. Le livre remet en perspective les grandes interrogations qui nous animent, avec de nouveaux éclairages : Comment changer de regard ? Nous libérer de nos fabrications mentales ? Comment être authentique ? Agir de façon juste ?

Ilios Kotsou

Ilios Kotsou © Tous droits réservés Docteur en psychologie et Maitre de conférences à l'Université Libre de Bruxelles, Ilios Kotsou est aussi chercheur associé au sein de la chaire Mindulness, bien-être au travail et paix économique de Grenoble Ecole de Management. Membre du Mind & Life Europe, il a cofondé l’association Emergences qui œuvre pour une société plus solidaire et consciente et finance des projets humanitaires. Passionné par tout ce qui touche à l’humain, et plus particulièrement par la richesse que donnent à nos vies les émotions, Ilios Kotsou intervient sur les thèmes de l’intelligence émotionnelle, du bonheur, de la pleine conscience et de leur lien avec le changement social.

Auteur de divers articles scientifiques et ouvrages dont " Petit cahier d’exercices de pleine conscience " et " Psychologie positive : le bonheur dans tous ses états ", ou " Se changer, changer le monde ", réalisé en collaboration avec Matthieu Ricard, Jon Kabat-Zinn, Pierre Rabhi et Caroline Lesire, son dernier livre " Eloge de la lucidité " a remporté le Prix Psychologies-Fnac 2015. Rendez-vous sur le site d'Ilios Kotsou en cliquant ICI ►►► À lire aussi : Rencontre avec Ilios Kotsou, conteur des histoires du sage Nasredin : "Elles ouvrent les cœurs et éclairent les esprits"

Matthieu Ricard

Ilios Kotsou et Matthieu Ricard © Tous droits réservés Matthieu Ricard est moine bouddhiste et photographe. Il vit au Népal où il se consacre aux projets humanitaires de l’association qu’il a créée, Karuna- Schechen. Il est l’auteur de nombreux livres, dont Le Moine et le Philosophe, L'Art de la méditation, Plaidoyer pour le bonheur, Plaidoyer pour l'altruisme et Plaidoyer pour les animaux.

