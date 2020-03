Apprendre à collaborer avec nos rêves "nature" - La vie du bon côté - 11/03/2020 Sylvie HONORE // La nature est aride, période de sécheresse en vue, pas bon pour les finances… Les saisons aussi… On est au printemps d’une histoire ou autre ? Le ciel, la terre, ses racines et son ancrage... Même les insectes sont symboliques, certains représentent les aléas ennuyeux de la vie. Chacun a sa propre spécificité... Danielle Gourevitch, auteure et experte en analyse de rêves, nous dit tout sur les rêves "nature".