Parce que la nature rayonne et est source de vie, elle nous passionne, elle nous inspire, elle s'offre à nous tel un cadeau pour qui sait la respecter, la considérer et l'accueillir. Apprendre à collaborer avec la terre est le germe qui fleurira dans l'ensemble des podcasts La vie du bon côté que nous propose Sylvie Honoré entourées de nombreux experts en la matière. La terre, ce terreau de vie, cette source intarissable vibrera de toute sa belle énergie au fil des bulles bien-être et santé à venir, avenir.

Apprendre à collaborer avec la terre, leur terreau de vie ! - © Tous droits réservés - Et si l'on prenait un bain de forêt ?, et si on se baignait dans toute cette ardeur du ressourcement en ce joyau de verdure ? C'est l'invitation que nous fait Nolwenn Lecuyer; guide en bains de forêt, certifiée en sylvothérapie. Nolwenn est guide de "passages de vie" avec l'aide de la forêt et de ses bienfaits, comme elle se plait à le souligner parce que ces immersions en forêt peuvent véritablement améliorer notre santé. Il s'agit même d'une véritable thérapie, douce, née au Japon dans les années 80. On découvrira cette pépite bien-être et on se mettra au vert grâce à ce podcast La Vie du Bon Côté qui lui sera consacré.

Apprendre à collaborer avec la terre, leur terreau de vie ! - © Vizerskaya - Getty Images - Eric Verstraete est un bio-ingénieur devenu géobiologue il y a 30 ans. Pour lui, collaborer avec la terre c’est aussi réfléchir à son influence sur nous, être vivant. Il ne s’agit pas d’une science mais plutôt d’un "art" de vie. Parce que les causes de notre mal-être sont aussi à rechercher au sein de notre propre environnement, en raison d'une source d’eau à proximité, d'un rayonnement électro-magnétique voire des énergies plus "subtiles" et indétectables à l’œil nu, ... Tout peut être source d'un certain déséquilibre. Troubles du sommeil, fatigue, stress, maux de tête, souleurs musculaires, ... Viser des conditions environnementales favorables est essentiel pour vivre et rayonner du bon côté.

Apprendre à collaborer avec la terre, leur terreau de vie ! - © Tous droits réservés Apprendre à collaborer avec nos rêves " nature " . D’une passion peut naître une vocation… C’est ce qui s'est produit pour Danielle Gourevitch car passionnée par les rêves, elle a pris plus de 30 ans à se consacrer au sujet et à analyser ses nuits. Forte de cette étude et de ce chemin autodidacte, transmettre son savoir lui est alors devenu essentiel afin de pouvoir aider son prochain. Les rêves sont comme des clés pour mieux se réaliser, se connaître, connaître son entourage, pour trouver une autre manière de gérer son stress et ses émotions, pour avoir de meilleures relations, de meilleures réalisations. C'est là toute la nature de nos rêves qui se révèle à nous et qui s'offre telle une opportunité à réinventer nos vies. Réinventez votre vie grâce à vos nuits ! C'est la bulle bien-être que nous proposera Danielle mais pour cela ce sera avant, encore quelques fois dormir.

" Collaborer avec la terre et ses êtres vivants " aux Editions Weyrich. Apprendre à collaborer avec la terre, leur terreau de vie ! - © Tous droits réservés L' auteure : Chantal Van Pévenage, elle gère un potager depuis 35 ans. Guide-nature, elle partage son expérience par le biais de formations et de coaching, elle signe aussi chaque mois la " Rubrique du potagiste " dans le magazine " L’Esprit Jardin ". Elle nous apprend dans ce livre qu’il faut prendre le temps d’observer et d’écouter avant d’agir. Prendre le temps... nous y avons tout à gagner, en laissant faire la nature, les choses se résorbent parfois d'elles-mêmes aussi. Collaborer avec la terre, c’est aussi s’accommoder de tous les petits êtres qui l’habitent, travailler avec eux et, donc, les respecter. Plus qu'une méthode, c'est une véritable philosophie de vie à laquelle nosu convie Chantal via ce podcast au naturel.

Tous les jours, prenez la vie du bon côté Apprendre à collaborer avec la terre, leur terreau de vie ! - © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre I Phone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d’experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.