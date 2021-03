Allier bien-être et performance au travail est-ce possible ? Oser se laisser inspirer dans le monde du travail... Sylvie Honoré en discute avec son invitée, Julie van de Put , facilitatrice au changement.

Seuls nous allons plus vite, ensemble nous allons plus loin — Proverbe africain

Julie van de Put, est fondatrice de Rose Experience, facilitatrice au changement & actrice. Elle accompagne le groupe et l’individu depuis plus de dix ans dans l’expression de leurs besoins de changement jusqu’à leur concrétisation dans la matière. Qu’il s’agisse d’un besoin de changement d’attitude, d’espace ou de communication, son but est l’harmonisation entre votre " espace " intérieur et son expression visible. L’harmonie entre votre monde intérieur et ce qui en est visible à l’extérieur. Elle intègre les outils de l’Intelligence Collective et du jeu d’acteur dans son travail d’accompagnement au changement.

Qu’il soit choisi, souhaité ou proposé, le changement agite en nous émotions, peurs et doutes. Et cela est tout à fait normal. Un retour au corps est alors extrêmement aidant afin d’être à ce moment-là précisément, dans l’ouverture. Ses outils pour vous accompagner sont ceux de l’Intelligence Collective. Son expérience, l’énergie de l’Instant, l’écoute des mots et du corps.

Sa devise : allier bien-être et performance. Le bien-être au travail n’est pas un gros mot, ni une utopie.