Tous les centres sportifs et les salles de sport sont évidemment fermés et il me semblait opportun d’en parler avec un kiné du sport : Frédéric Strebelle.

La distance SPORTIVE est de mise !

Adopter les bonnes habitudes lors de la pratique du sport en cette période de confinement - © Mark Edward Atkinson - Getty Images/Tetra images RF

On le sait donc, la règle qui prime en raison de la pandémie de cornoavirus est le respect de la distance sociale d'au minimum 1,5 m.

Pour rappel :

D’un point de vue sanitaire, il n’est pas recommandé de pratiquer de sport en groupe. En effet, l’activité physique induit une importante augmentation de la ventilation pulmonaire et celle-ci s’accompagne d’un rejet accru de microgouttelettes dans l’air expiré. C’est ce qu’on appelle l’effet aérosol. Ces microgouttelettes véhiculent le virus du sportif contaminé qui s’ignore. En effet, s’il est porteur et même s’il ne présente pas de symptôme (14 jours d’incubation du virus), il risque de contaminer ses partenaires d’entraînement. Donc, abstenez-vous, temporairement !

La distance sportive aujourd'hui ET demain

Lors de la pratique d'un sport, cette distance sociale est toujours de mise bien entendu mais plus encore, on parlera alors de la distance sportive qui est de 4 à 5 mètres. Et cela va de soi car lors de la pratique du sport, on transpire, ce sont du coup des micro goutelettes qui peuvent véhiculer nos microbes ou un virus quel qu'il soit. Des règles de respect et d'hygiène sont fondamentales et doivent réellement être considérées. Et, bien au-delà de cette pandémie du coronavirus qui va nous sensibiliser davantage au fait. Il est fort à parier que l'on poursuivra avec cette nouvelle habitude imposée de force aujourd'hui mais qui a toute sa bonne raison sanitaire d'être.

Plus que jamais, pour vous maintenir en forme, aérez-vous, faites- un jogging, une marche, du vélo,... mais en respectant cette distance SPORTIVE d'usage. Privilégiez les espaces bien grands qui vous permettront ce confort indispensable pour les raison sanitaires.

La distance sociale et plus encore la distance sportive : c'est ça la règle numéro 1 pour aujourd'hui et pour toujours !