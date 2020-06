Le quotidien peut vite devenir compliqué avec deux enfants dont on doit s’occuper pratiquement en simultané. Comment organiser la journée au mieux pour ne rien oublier ? Quelles sont les astuces pour que tout se passe bien ? Comment gérer au quotidien ses deux enfants si singuliers et fusionnels ?

Nous savons tous que l’arrivée d’un enfant dans une famille est un réel chamboulement mais avec quelques ajustements et une organisation souple, on s’en sort. Mais l’arrivée de deux bébés, ce n’est pas un chamboulement, c’est un cataclysme .

Accueillir des jumeaux, Chrytel Mussy-Masucci © Tous droits réservés

Parce qu’accueillir des jumeaux ne s’improvise pas, ce guide pragmatique aidera les parents à se préparer à l’arrivée de deux bébés et à faire face à leur nouveau quotidien. De l’accouchement à la reprise d’une activité professionnelle, en passant par l’organisation des nuits et des repas, vous y trouverez des astuces et des conseils pratiques, des témoignages rassurants et toujours une touche d’humour pour aborder le plus sereinement possible cette nouvelle vie, sans vous oublier pour autant.

Bien gérer le quotidien, sans s’oublier !

Cette nouvelle édition est enrichie de fiches pratiques : les indispensables de la valise de maternité et du matériel de puériculture, les aides, les congés, les numéros utiles, mais aussi la gestion de la charge mentale, la remise en forme…

Extrait :

" Si l’organisation est la clé majeure de votre nouvelle vie, elle se combine également à d’autres facteurs qui ne feront que vous rendre la vie plus facile ou moins compliquée, ce qui est déjà beaucoup. Parents de jumeaux, nous apprenons vite à devenir pragmatiques et à déculpabiliser par rapport aux modèles de perfection que nous renvoie notre chère société, notre survie en dépend ! "