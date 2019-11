À la recherche d’idées pour cuisiner vite fait, bien fait et sans gaspillage ?

La vie du côté vous présente un livre réalisé par la famille #ZEROGASPI !

Les personnes qui ont écrient ce livre, on également lancé le Challenge JUST KEEP IT ! 21 jours sans gaspillage alimentaire (#JKIChallenge). Des milliers de personnes ont déjà découvert cette démarche soutenue par des journalistes et de nombreuses personnalités.

JUST KEEP IT ! 21 jours sans gaspillage alimentaire

Sylvie Honoré reçoit Yoneko Nurtantio qui parlera de l'approche Zéro gaspi, les grandes lignes de la méthode, la philosophie qui sous-tend le livre (en revenant brièvement sur les antécédents : le guide "Zéro gaspi!" (éd. Larousse), le Challenge JUST KEEP IT et les workshops qu’ils organisent.