En effet, ce qui vous ressource, le métier qui peut vous épanouir, ce qui vous fait vibrer, votre façon de réagir au stress ou face à un deuil, tout cela est lié à votre famille d’âmes. Grâce aux nombreux exemples concrets et témoignages présentés, vous pourrez alors discerner les besoins, les travers, les forces de votre âme, les mettre à profit pour vous aligner avec votre vérité, mais aussi développer plus de compassion et d’amour envers autrui.

Quel sens donner à notre existence ? Simple mais grande question, qui reste très souvent sans réponse pour bon nombre d’entre nous. C’est pourquoi Bruno Sbille et Dominique de Thier ont mis leurs connaissances et leurs expériences en commun pour nous accompagner, à travers ce livre, vers notre Vérité.

Pour ce faire, ils nous présentent les cinq familles d’âmes : Les Bâtisseurs, les Artisans de la paix, les Visionnaires, les Passeurs et les Sages. Ce modèle, créé à l’origine par Diane LeBlanc et enrichis par les auteurs, a pour but de nous permettre de découvrir et de comprendre notre nature profonde. Et chaque famille a ses particularités : une blessure principale, des jeux de pouvoir inconscients, une raison d’être… Et au fil des pages, on se reconnaît, que ce soit en tant que Passeur ou encore Visionnaire. Grâce à ce livre, on découvre comment et pourquoi l’on fonctionne ainsi. On redécouvre également les personnes de notre entourage. Et tout s’éclaire enfin !

Il s'agit d'un outil lumineux pour trouver sa place, se reconnaître et avancer plus sereinement dans la vie, en direction de ses réelles aspirations.

A la découverte des familles d'âmes est un ouvrage complet, hors du commun, d’une grande richesse et d’une belle pertinence. On ne ressort absolument pas indemne d’une telle lecture. Elle illumine en effet notre chemin, nos dons et nos besoins, apaise nos failles et fait briller nos atouts. A lire et à relire pour vivre sa Vérité !

