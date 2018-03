"9 Mois, 40 semaines, 10 lunes"

Jean-François Legrève, obstétricien et Alain Fournier, coach se sont posés des questions sur les 9 mois qui précédent la naissance ! A partir de quel moment la vie commence-t-elle ? Avons-nous un pouvoir sur le futur bébé et son chemin de vie avant la naissance ? Comment comprendre ou accepter les épreuves de la perte d’un fœtus, IVG, mort in utéro… ? Où en est le regard de la science médicale quant à cette énergie subtile qui anime la vie et qu’on appelle " âme " ?