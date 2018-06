« 6 semaines pour se remettre au sport »

Le sport c’est bon pour la santé et ça fait du bien à tout le monde, mentalement et physiquement. L’été est une belle période pour s’y remettre, c’est la bonne saison pour faire du sport en extérieur. Qui dit activité physique dit prise en main de soi et bien être en général ! Christian Peters et Marc Xhonneux de l’Adeps insistent sur l’importance de faire les activités qu’on aime, de bien s’y préparer, de s’alimenter correctement… Et vous allez-vous vous y mettre ?