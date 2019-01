"50 ans ou presque et alors ?" - Le livre de Sabine Gorrissen

Beaucoup de femmes éprouvent des difficultés à passer ce cap ! Vous ne vous sentez pas ou plus à l‘aise dans vos vêtements. Votre peau paraît souvent terne et fatiguée. Vos cheveux sont cassants. Vous avez pris quelques kilos et vous n’aimez plus votre corps. Sabine Gorrissen aide les femmes de 45 ans et plus à se reconnecter à leur féminité et leur capital séduction. Voici une méthode globale basée sur 3 axes : le style, l’esthétique et la nutrition. Vous allez rayonner !