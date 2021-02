365 citations pour garder le cap !

" Cela peut désigner trois choses… Quand tout va bien et qu’on a le vent dans le dos, garder le cap, c’est peut-être d’aller encore plus vite, d’aller chercher des raccourcis supplémentaires, de garder la motivation. Ça peut être aussi de rester debout quand on a le vent de face et donc quand c’est peut-être plus difficile et qu’on est peut-être en proie aux doutes, d’aller chercher l’une ou l’autre citation qui peut permettre de nous dire qu’on garde la foi. Je pense à une citation que j’adore de Peggy Bouchet, navigatrice française qui dit : " Oser toujours, céder parfois, renoncer jamais ". La dernière chose, c’est de garder le cap quand on est tombé. Je suis très sensible à la citation de Oswald Avery, un médecin canadien qui disait : " A chaque fois que vous tombez, ramassez quelque chose ".