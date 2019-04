Diana Barthélemy propose des techniques de sophrologie pour être détendu au travail et mieux gérer la pression, la fatigue, le temps de travail, l'estime de soi ou le regard des autres. Comment apprendre à concilier vie personnelle et professionnelle ? Et vous, quelles sont vos techniques pour être moins stressé au quotidien ? Comment arrivez-vous à vous détendre, à vous relaxer, à relativiser ? Avez-vous fait appel à un professionnel pour chasser vos démons ?

Pour être zen, il ne faut pas nécessairement faire des heures de méditation chaque jour ! Le stress est un mécanisme naturel et vous possédez en vous de nombreuses ressources à activer pour favoriser votre bien-être. Votre corps est votre atout. Il faut en prendre soin, il est précieux et il est important de l’écouter et de vous écouter.

Le témoignage de Tom Je suis en stress permanent sans savoir pourquoi. Et c'est difficile à vivre tous les jours car ça engendre des problèmes de nuque, de dos, une sensation de mort imminente... Un calvaire ! Je n'ai trouvé aucune solution via la médecine traditionnelle. J'ai essayé la kinésio, la sofro, la PNL, la psychologie... Sans résultat non plus. Je fais un peu de cohérence cardiaque et là, je suis en train de tenter l'hypnose... On verra bien.

Le livre "2h chrono pour arrêter de stresser" - © Tous droits réservés Vous rêvez d'arriver enfin détendu au travail, et d'en repartir serein ? De mieux gérer la pression, la fatigue, le temps de travail, l'estime de soi, le regard des autres, la connectivité et la conciliation entre vie perso et vie pro ? Il existe quantités de techniques toutes simples de sophrologie et de gestion du stress qui vous permettront de vous entraîner en quelques minutes et de voir des améliorations rapidement. "2H CHRONO POUR ARRETER DE STRESSER (et rester zen)" est un petit guide pratique pour décompresser, retrouver le calme et adopter la zen attitude ! Un livre de Diana Barthélemy-Clouwaert - sophrologue et formatrice en gestion du stress - paru aux Editions Dunod.

Doc Geo : Le stress peut être positif ! Doc Geo : Le stress peut être positif ! - la vie du bon côté - 11/04/2019 Il est important de réfléchir aux clés pour déstresser. A contrario, le stress est un facteur d'adaptation à la vie, il peut avoir une réelle utilité au quotidien. Trouvons donc un juste milieu, sans trop de médication...