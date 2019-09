25 septembre - Et si un couple avait le "droit" de ne pas avoir d'enfant ?

Et si un couple avait le "droit" de ne pas avoir d'enfant ? - La vie du bon côté - 25/09/2019 -... Marie-Pierre Preud’Homme, hypnothérapeute et coach nous parle de ces couples qui ont choisi de ne pas avoir d’enfant. On ne leur donne pas assez la parole, on focalise tellement de ces couples qui restent parce qu’il y a des enfants... Et quand il n’y en a pas, peut-on parler d’un vrai projet de vie en commun ?