21 jours sans gaspi alimentaire !

Du 1er au 21 octobre 2018, " JUST KEEP IT ", une campagne de sensibilisation imaginée par Yoneko Nurtantio diffusera trucs et astuces pour réduire votre gaspillage alimentaire et augmenter votre budget plaisir. En Belgique, nous gaspillons 345 kilos de nourriture par personne et par an. Lorsque vous jetez un aliment, vous imaginez-vous en train de lancer votre argent à la poubelle ? Et vous, quels gestes posez-vous au quotidien pour réduire ce gaspillage alimentaire ?