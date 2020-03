Sylvie HONORE // Être papa, gay et avoir été marié avec une femme : l'aventure d'une vie. C’est un livre-témoignage qu’on vous présente ce jour écrit par Oxen Lambert. Oxen a eu deux vies, celle d'un hétérosexuel marié et père de deux filles et celle aujourd'hui d'un papa gay qui élève ses enfants avec son compagnon. Érudit, engagé dans le social, Oxen avec son livre et son témoignage explique, démonte les fantasmes, ouvre des perspectives de réflexion à la fois sociétale et parentale sur ces familles qui, somme toute, sont celles de parents regroupés autour de leurs enfants avec présence et amour.

2 Papas 2 enfants – Histoire d’une famille homoparentale - La vie du bon côté - 05/03/2020 Sylvie HONORE // Être papa, gay et avoir été marié avec une femme : l'aventure d'une vie. C’est un livre-témoignage qu’on vous présente ce jour écrit par Oxen Lambert. Oxen a eu deux vies, celle d'un hétérosexuel marié et père de deux filles et celle aujourd'hui d'un papa gay qui élève ses enfants avec son compagnon. Érudit, engagé dans le social, Oxen avec son livre et son témoignage explique, démonte les fantasmes, ouvre des perspectives de réflexion à la fois sociétale et parentale sur ces familles qui, somme toute, sont celles de parents regroupés autour de leurs enfants avec présence et amour.

Être papa, gay et avoir été marié avec une femme : c’est l’aventure d’une vie. C’est un livre témoignage qu’on vous présente ce jour écrit par Oxen Lambert (Vincent Demonty). Oxen a eu deux vies, celle d’un hétérosexuel marié et père de deux filles et celle aujourd’hui d’un papa gay qui élève ses enfants avec son compagnon. Érudit, engagé dans le social, Oxen avec son livre et son témoignage explique, démonte les fantasmes, ouvre des perspectives de réflexion à la fois sociétale et parentale sur ces familles qui, somme toute, sont celles de parents regroupés autour de leurs enfants avec présence et amour.

Un cheminement vers SOI Business goals - © Witthaya Prasongsin - Getty Images Ce sont des joies, des difficultés qui s’invitent sur ce cheminement de vie. Pour Oxen, c’est tout d’abord une vie d’homme marié et ayant deux filles, c’est aussi depuis toujours enfoui en lui le ressenti de "ne pas être SOI", c’est ensuite un face-à-face avec lui-même et ensuite le temps de la désunion, c’est le choix d’une autre vie, c’est le temps venu d’être SOI. Je suis resté des années à attendre le bon moment Mais ce "bon moment" n’arrive jamais, il faut le créer, le choisir, le provoquer. Marié depuis 13 ans, ce sont alors deux personnes qui s’aimaient, qui se respectaient qui vont vivre la séparation. De multiples peurs sont présentes, il y a les enfants aussi et tout le poids des jugements, il est une véritable pression sociale. Oxen est enseignant et vit dans une petite communauté où tout le monde se connaît, ce n’est donc jamais le bon moment et c’est pour cela qu’on le crée. J’ai essayé de faire comprendre que pour moi aussi c’était dur Le défi était de partir sans tout casser parce que je laisse quelqu’un seul et puis, il y a les enfants. "Je n’ai jamais voulu lui mentir", c’est une vie en deux temps. Le respect est et reste de mise, c’est l’une de nos valeurs partagée. Le temps était venu pour Oxen d’être la meilleure version de SOI. Notre objectif commun : que les enfants en souffrent le moins possible. Elles avaient 7 et 9 ans à l’époque de la séparation.

J'ai pas "choisi" d'être homo ! 2 Papas 2 enfants - Histoire d’une famille homoparentale - © Robbie Goodall - Getty Images Il n’y a pas de cris ni de haine entre nous, juste deux douleurs qui s’entrechoquent. Je choisis alors de le faire, de me séparer car la mort est la seule autre option ! Je me révèle enfin à moi-même, j’assume mon ETRE et je réponds et m’ouvre aux sollicitations. Je m’autorise à vivre ma vie, cette vie en tant qu’homosexuel. J’étais devenu MOI. Avec les enfants, c’est par des mots simples que l’on explique les choses. Elles ont compris en vivant au jour le jour la situation. Quand un ami reste loger dans mon nouvel appartement et puis, de jour en jour, au fil des mots et du vécu, la réalité se révèle au grand jour. Le temps de l’affirmation de ce nouveau MOI, de mon homosexualité est de mise. Et ce n’est pas pour plaire à tout le monde. Je deviens le sujet de conversations dans les écoles, les comités de parents,… "Les gens en perlent mais cela ne me mine pas". Il est des mots durs, des querelles de voisinage, des mots dans la boîte aux lettres, des menaces de mort et d’agression à l’égard des enfants mais on ne s’est pas laissés gagner par la peur. Pour mon père ce fut un peu plus difficile à vivre. C’est au fil du temps que les choses se sont adoucies. J’ai pas choisi d’être homo ! Ce n’est pas un choix, le seul choix a été celui de faire une pause dans ma vie, de m’arrêter et d’accepter qui j’étais. Ce sont des situations très difficiles à vivre. Mais, on ne choisit pas, on est homo.

2 papas, 2 enfants, l'histoire d'une famille homoparentale temporary-20200303021612 - © Tous droits réservés Oxen Lambert (Auteur) Paru le 24 janvier 2019 - Aux Editions : La boite A Pandore Oxen ouvre ainsi à la réflexion humaine sur la diversité des familles et sur la diversité des moyens de fonder une famille. (La PMA - PGA)

Tous les jours, prenez la vie du bon côté temporary-20200303021612 - © Tous droits réservés Du 100% digital… La Vie du bon côté, c’est tous les jours, quand vous le voulez du matin au soir, en PODCAST et dans la bonne humeur sur Vivacite.be, sur auvio, sur spotify, sur votre smartphone ou votre I Phone. C’est partout, tout le temps, où vous le voulez comme vous le voulez ! Sylvie Honoré vous invite à ce rendez-vous Bien Etre et Santé en présence d’experts en développement personnel. La vie du bon côté, c’est aussi un second rendez-vous quotidien dans l’émission "VIVRE ICI" dès 14h15 sur VivaCité.