12 clés pour séduire avec élégance - La vie du bon côté - 14/02/2020 Sylvie HONORE // Qu’en est-il aujourd’hui du respect de l’autre ? Nous aventurons-nous trop souvent sur le chemin de la «drague bas de gamme» ? Devons-nous réapprendre à séduire ? Dans cet ouvrage, Pascal de Sutter, fort de ses nombreuses années d’expérience dans le domaine, nous livre sa méthode - appelée la méthode PDS. Cette méthode, complétée par certains outils inspirés de la psychologie commerciale mise en avant par le coach en séduction Thierry Koten, permet d’aborder l’autre et de tisser des relations dans les règles de l’art. Entouré de son équipe d’experts, Pascal de Sutter vous invite à redécouvrir le plaisir de charmer avec talent et efficacité.

La confiance en soi est capitale en séduction

De nombreuses personnes confondent la drague, la séduction, la rencontre amoureuse et l’attraction. Cette dernière se base énormément sur le charisme et le charme, deux notions qui viennent de notre capacité naturelle à plaire à autrui et qui trouvent leur source dans la confiance en soi. L’image que l'on a de soi-même, les qualités que nous nous reconnaissons, l’état d’esprit que nous pouvons adopter au quotidien sont les facteurs les plus importants pour être une personne séduisante. La confiance en soi est le moteur de notre vie quotidienne. Nous avons tous déjà ressenti cette importance capitale un jour où nous étions dans une dynamique positive et où nous étions capable d’attirer le regard sans rien faire de spécial tout simplement parce que nous dégagions une bonne dose de confiance en soi. Que ce soit dans notre milieu professionnel, dans nos rencontres amoureuses, au sein de nos passions, notre niveau de confiance ou d’estime personnelle déterminera notre capacité à attirer l’autre vers nous et à plaire.

Comment avoir confiance en soi pour séduire ?

Pour gagner la confiance en soi et se lancer dans la séduction, il existe des astuces déjà connues. Nous devons, par exemple, prendre soin de notre image pour laisser parler notre personnalité et nous sentir bien dans notre peau. Bien évidemment le lifestyle que nous pouvons avoir va jouer également sur notre énergie alors nous ne devons surtout pas négliger nos passions et penser à profiter un maximum de chacune de nos activités. Plus nous croquons la vie à pleines dents et plus nous sommes attirant(e). Il n’y a pas de mystère dans la séduction ou la confiance en soi, c’est en passant à l’action et en faisant nos propres expériences que nous pourrons plus facilement apprendre à séduire et charmer. Nous devons avancer avec un plan d’action qui nous fasse évoluer étape par étape . Travailler sur notre image, nous créér une vie dans laquelle nous nous sentons bien, contrôler nos émotions et passer à l’action ! Voici la formule pour gagner en confiance en soi afin de séduire les femmes ou les hommes qui nous intéressent réellement.

Que faut-il faire ?

Communiquer avec la personne que nous voulons séduire comme avec notre meilleur(e) ami(e) est le premier conseil que l'on peut donner ! Si nous sommes capable d’être naturel(le) et de ne pas mettre l’autre sur un piédestal alors nous pourrons plus facilement lui donner envie d’en savoir plus. Le moment où nous sommes le (la) plus charmant(e) c’est en situation de naturel. En général, nous n'avons aucun problème pour attirer un homme ou une femme qui ne nous attire pas. D'office cette personne tombe littéralement amoureuse sans que nous n'ayons eu besoin de faire quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que, tout simplement nous ne ressentons aucune pression du résultat, que nous sommes totalement relâché(e) et naturel(le) devant elle. Prendre le temps de discuter avec les autres en arborant notre plus beau sourire et vous remarquerez que la séduction n’a rien de complexe. Le but de cet ouvrage est de vous guider pas à pas dans le chemin aventureux de la rencontre amoureuse et de trouver la bonne personne, celle qui saura faire chavirer votre coeur. Tentez de remporter un exemplaire de " 12 clés pour séduire avec élégance " en participant à notre concours ! Bonne chance !

Pascal de Sutter

Professeur de psychologie invité dans plusieurs universités de France et de Belgique, Pascal de Sutter est aussi expert en psychologie politique, auteur du livre à succès " Ces fous qui nous gouvernent " (Les Arènes) et " Dieu aime le sexe " (La Boîte à Pandore). Il est psychologue expert invité régulier à la radio, la télévision et dans d’autres médias. Il est le co-fondateur de la première Académie des Arts de l’Amour.

Thierry Koten

Coach en séduction (Séduction et Style). Il aide les hommes et les femmes à mieux se rencontrer grâce, notamment, à des techniques issues du monde du marketing. Il dispense ses enseignements, notamment à l'université, sur la séduction haut de gamme. Aujourd’hui, il dispense ses connaissances en la matière, basées tant sur son parcours personnel que sur ses formations spécifiques. Il est d’ailleurs un enseignant sollicité qui est invité, notamment à l’université, pour dispenser ses enseignements sur le coaching à la séduction haut de gamme.

