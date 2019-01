Lundi sans viande, le manager de l'année et l'élection en RDC dans la Semaine Viva

Tous les samedis de 13:00 à 14:00 sur Vivacité

Régine Dubois et Christophe Grandjean reviennent sur les faits lus, vus et entendus dans la semaine et tentent de ré-pondre au pourquoi et au comment. L’actualité y est décryp-tée avec le sourire, loin des formats classiques des émissions de débat et d’analyse. Actus people aussi, news des réseaux sociaux, … Tout savoir, tous domaines confondus mais surtout sans se prendre la tête !