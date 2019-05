Les gilets jaunes, le cannabis et l’aide aux victimes d’agressions sexuelles dans La Semaine Viva

« J’veux du soleil » Qui sont les gilets jaunes qui manifestent chaque semaine en France depuis 6 mois ? « J’veux du soleil », c’est le nom d’un documentaire qui sortira la semaine prochaine dans les salles de cinéma belges. Réalisé par François Ruffin et Gilles Perret, ce road-movie à travers la France des gilets jaunes nous aide à mieux comprendre la colère des gilets jaunes. Gilles Perret est notre invité.

Trois ans après Merci patron !, François Ruffin s'associe à Gilles Perret pour un road movie dans la France d'aujourd'hui, à la rencontre des Gilets jaunes. Un autre point de vue, enfin, qui remet pas mal de pendules à l'heure... Gilles Perret sera en Belgique pour plusieurs avant-premières, avant la sortie en salles.

Avant-premières en présence du réalisateur Gilles Perret : 13/05 au Caméo à Namur

13/05 au cinéma-Aventure à Bruxelles

14/05 au cinéma Le Parc à Liège Sortie en salle en Belgique le 15/05 L’aide aux victimes de violences sexuelles Cette semaine fut marquée par le sort tragique de Julie Van Espen, cette jeune femme de 23 ans assassinée par un homme condamné pour viol mais laissé en liberté en attendant son procès en appel. Au-delà des questions liées au fonctionnement de la Justice, cette affaire a remis à la une l’importance de mieux gérer la problématique des femmes victimes de viol. En Belgique, seule une femme violée sur 10 porte plainte. Pourquoi une proportion si peu élevée de plaintes ? Et comment faire pour remédier à ce problème ? Il existe dans notre pays trois centres de prise en charge de violences sexuelles (CPVS). Ils proposent aux victimes l’encadrement dont elles ont besoin dans cette situation : soins médicaux, support psychologique, enquête médico-légale, la possibilité de déposer plainte via l’intermédiaire du centre, ainsi qu’un suivi dans le processus de reconstruction post-traumatisme. Françoise Leroux, psychologue au CPVS de Bruxelles et le commissaire de police Olivier Slosse nous expliquent le fonctionnement de ces centres. Pour joindre un centre de prise en charge des violences sexuelles : http://violencessexuelles.be/ ZSG Gent : 09/332.80.80, zsg@uzgent.be ; Entrée 47 du CHU Gent (UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent) ; tram 4 (dernier arrêt : UZ) ; bus 5 (arrêt UZ)

Faut-il légaliser le cannabis à usage thérapeutique ? Depuis 1921, une loi interdit tout usage, culture ou possession de cannabis. Selon le docteur Dominique Lossignol des soins supportifs et palliatifs à l’institut Jules Bordet, les effets bénéfiques du cannabis sont connus et prouvés depuis des siècles : aide pour contrer l’épilepsie, les douleurs chroniques, rhumatismales, postopératoires, troubles du sommeil, fibromyalgie… Chaque jour, il reçoit des patients qui lui prouvent les bienfaits de la plante mais qui se la procurent illégalement. Il ajoute : « Le problème de la Belgique, c’est que la population est mieux informée que le monde médical. C’est la cause d’une ignorance totale du monde politique sur le sujet. » La Semaine Viva : le cannabis - 11/05/2019 Quels sont les différents types de cannabis ? Faut-il le légaliser pour des usages thérapeutiques ? Le Dr Dominique Lossignol des soins supportifs et palliatifs à l'institut Jules Bordet, était avec nous.

Le royal baby, l’image de la semaine d’Ophélie Fontana Il était certainement l’événement le plus attendu chez nos amis d’Outre-Manche ces dernières semaines. Le duc et de la duchesse de Sussex ont annoncé la naissance de leur premier enfant ce lundi 6 mai. Si les membres de la famille royale optent souvent pour un prénom classique, Meghan Markle et le Prince Harry ont choisi d’appeler leur fils Archie. L'image de la Semaine Viva : le royal baby - La naissance qui buzz sur les réseaux sociaux ! -... Il était certainement l'événement le plus attendu de ces dernières semaines chez nos amis d'Outre-Manche, le duc et de la duchesse de Sussex ont annoncé la naissance de leur premier enfant ce lundi 6 mai. Si les membres de la famille royale optent souvent pour un prénom classique, Meghan Markle et le Prince Harry ont choisi d'appeler leur fils Archie. Dépourvu d'un titre royal jusqu'à présent, il prend la septième place dans l'ordre de succession au trône britannique..

Le portrait de Patrick Sébastien Cette semaine Lionel Deneubourg retrace la carrière de cet animateur on ne peut plus populaire. La Semaine Viva : le portrait de Patrick Sébastien - Retour sur sa carrière - 11/05/2019

Journalisme constructif ou journalisme de solution Une tendance qui s’observe de plus en plus dans les médias pour contrebalancer une info jugée trop déprimante ou trop anxiogène. Habituellement, le journaliste se pose cinq questions lorsqu’il construit un sujet : qui a fait quoi, où, quand et pourquoi. Le journalisme constructif ajoute dans le processus une sixième question : et maintenant, on fait quoi ? RTBF Inside : le journalisme constructif - 11/05/2019 Journalisme constructif ou journalisme de solution, une tendance qui s’observe de plus en plus dans les médias y compris chez nous, pour contrebalancer une info jugée trop déprimante ou trop anxiogène.