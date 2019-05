Les élections, les viols collectifs et les open spaces dans la Semaine Viva

La Semaine Viva : Inside - la publicité à la RTBF - 25/05/2019 Cette semaine, on parle publicité dans Inside. Elle est sur tous nos médias, radio, télévision, site web et plateforme Auvio. Mais l’une de ces publicités à interpellé l’un de nos internautes. Celle du Forum nucléaire qui se trouvait en plein milieu de certains articles. Mais est-ce que la RTBF trouve ça éthique et judicieux en temps de campagne électorale ? Quelles sont les règles qui régissent la publicité ? On en parle avec Aline Wavreille ce samedi.