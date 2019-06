Les dangers du sucre, les trains de nuit et le CEB dans la Semaine Viva

La Semaine Viva : le portrait de Jessica Préalpato - Le portrait de la semaine - 15/06/2019 Jessica Préalpato a été sacrée « Meilleure pâtissière du monde » par le classement du World’s 50 Best Restaurants. Elle est ainsi la première femme à recevoir ce titre prestigieux. Cette Française 32 ans a bousculé le monde de la pâtisserie en créant des desserts originaux et atypiques à base de fruits et pratiquement sans sucre ajouté. Ils s’inscrivent dans le concept de "naturalité" (une cuisine au plus près du produit naturel). Lionel Deneubourg nous dresse le portrait de Jessica Préalpato.