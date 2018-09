Les cours de premiers secours, la chasse et les campagnes électorales dans la Semaine Viva

Ce samedi 22/09 entre 13h et 14h dans la Semaine Viva, nous nous poserons la question suivante : Comment mener une bonne campagne électorale en 2018 ?

Les affiches électorales ont-elles encore une réelle utilité ? Comment mène-t-on une bonne campagne en 2018 ? Il y a-t-il des différences entre une campagne pour les élections communales et pour les européennes, par exemple ? À l’heure actuelle, vote-t-on plutôt pour un programme ou pour une personne ? Jean Faniel, docteur en sciences politiques et directeur général du CRISP (Centre de recherche et d'information socio-politiques), répondra à nos questions.

Mais nous aborderons également de deux autres sujets :

Les cours de premiers secours en secondaire

Un nouveau projet nommé "L’école sauve des vies" a pour but d’apprendre aux élèves du secondaire les gestes des premiers secours et de les enseigner à l’école, durant le cours de gym. Simon Verdonck, coordinateur pédagogique et formateur à la Ligue francophone belge de sauvetage, viendra nous parler de ce projet.

La chasse et la peste porcine africaine

Mieux comprendre les pratiques de la chasse en Belgique. Combien cela coûte et combien cela rapporte ? Quel est le rôle des gardes forestiers lors des périodes de chasse ? Quelles sont les réglementations ? Thierry Petit, garde forestier, sera notre invité.